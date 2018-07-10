Cumhurbaşkanı Erdoğan, her bakana kendi ekibini kurma fırsatı tanımalı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini açıkladı.

Kabinede, ETS Tur, Maya Okulları, Medipol Hastaneleri gibi önemli kurumların sahipleri ve kurucuları, Turkcell yönetim kurulu üyesi, Karon Mühendislik ve Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını üstlenen konsorsiyomun CEO'ları da yer aldı.

Kendi alanlarında önemli görevler üstlenmiş bu ekibin başarılı olması isteniyorsa, Bakanlara kendi ekiplerini seçme hakkı tanınmalıdır.

10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3 Nolu Kararnameye göre Bakan yardımcıları ve Genel Müdürler gibi kadro unvanlarına, Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atama yapılabilmektedir.

Ancak Cumhurbaşkanının, önceki yönetim tecrübelerinden farklı olarak bu dönemde, Bakanlara kendi ekibini kurma imkanı tanımalıdır.

Geçen dönem içerisinde atanan Müsteşarların Bakanlarla takışması sonrasında büyük bir enerji israfı oldu. Bakanlar Müsteşarlardan gelen yazıları onaylamadı, Müsteşarlar da Bakanların istediği yazıları yukarı makama göndermedi. Türkiye çok enerji kaybetti.

Halkımız nasıl ki Cumhurbaşkanına kendi ekibini kurma hakkı tanımışsa, Cumhurbaşkanımızın da Bakanlarına kendi bakan yardımcılarını, genel müdürlerini seçme tanıması en uygunu olacaktır. Başarılı bir yönetime giden yol buradan geçmektedir. Akse halde özel sektörde kendi ekibiyle çalışan Bakanların, istemedikleri bürokratlarla başarılı olma imkanı olmayacaktır.

Takdir Cumhurbaşkanımızındır.