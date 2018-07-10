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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,7 milyar liralık rekor işlem hacmiyle yüzde 3 değer kaybederek, günü 96.274,69 puandan tamamladı.
10 Temmuz 2018 18:32
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2,978,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,7 milyar lira ile rekor düzeyde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,48, holding endeksi de yüzde 2,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,95 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde bankacılık oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlar ve rekor düzeydeki işlem hacmiyle gün içinde 95.851,25 puana kadar geriledi.

Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ile Brüksel'de başlayacak NATO zirvesinden gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası yükselişlerde ise 98.500 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı cari işlemler açığı beklentisi 5,5 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 53,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Cari işlemler açığı, nisanda 5 milyar 426 milyon dolar, 12 aylık açık ise 57 milyar 73 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı
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