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Pakdemirli, görevi Eroğlu'ndan devraldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni sistemin hakkını vereceklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı yerlilik ve millilik ekseninde tarım ve ormancılık politikalarımızı 2023'e, 2053'e, 2071'e inşallah taşıyor olacağız." dedi.
10 Temmuz 2018 18:41
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Pakdemirli, görevi Eroğlu'ndan devraldı

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, makamda düzenlenen devir teslim töreninde, görevini Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye devretti.

Pakdemirli, Türkiye'de yeni bir sistemin başladığına dikkati çekerek, verdikleri oylar nedeniyle millete, kendisine bu görevi layık görmesi nedeniyle de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Eroğlu'na birikimlerini ve tecrübelerini aktarmasından dolayı teşekkür eden Pakdemirli, "Sayın Bakanım burayı bırakmak yok, elinizi, gözünüzü bizim üzerimizden eksik etmeyeceksiniz, sizin tecrübelerinizden faydalanacağız. Sizden öğreneceğimiz çok şey var, size soracağımız çok şey olacak." dedi.

Pakdemirli, önümüzdeki günlerde tarım ve orman alanlarına ilişkin ilgili birimlerden gerekli bilgileri alacaklarını dile getirerek, "Bugün millet bizden yeni bir söz, yeni projeler bekliyor. Mevlana ne demiş, 'Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Millet teveccüh etti, biz de yeni sistemin mutlaka hakkını vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı yerlilik ve millilik ekseninde tarım ve ormancılık politikalarımızı 2023'e, 2053'e, 2071'e inşallah taşıyor olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin petrol ve altın kaynakları anlamında çok zengin olmadığını ancak bereketli toprakları ve nadir bir bitki örtüsü bulunduğunu dile getiren Pakdemirli, kaynakların verimli ve adil kullanımını sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

Pakdemirli, Türkiye daha büyük bir ülke olacaksa ufka da bakılması gerektiğine işaret ederek, "Sadece kendimize değil, dünyadaki bütün mazlumları kucaklayacak şekilde hizmet etmemiz lazım. Cumhurbaşkanımız her seferinde 'Dünya beşten büyüktür' diyor. Biz de hem ülke çapında hem de küresel ölçekte bu işin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanlarla büyüsün"

Yeni dönemde bürokrasinin de daha atak olması gerektiğini aktaran Pakdemirli, "Geçmiş başarıların üzerine mutlaka bizim de bir şeyler koymamız lazım. Büyük işler büyük takımlarla yapılıyor. İnşallah el ele, yan yana iyi işler yapacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Hanım arabada bir slogan buldu, benim de hoşuma gitti. 'Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanlarla büyüsün' diyoruz."

- "Size bir mektup vereceğim..."

Eroğlu da tarım ve ormancılığın Türkiye ekonomisindeki en önemli sektör olduğunu söyledi. Tarım olmadan gıdanın olmayacağını dile getiren Eroğlu, yakın bir gelecekte Türkiye'deki en önemli sektörlerin başında gıda üretimi ve güvenliğinin geleceğini ifade etti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı dört yatırımcı kuruluş olduğunu aktaran Eroğlu, bunlardan en büyüğünün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın talimatıyla 2003'te DSİ Genel Müdürü olarak göreve başladığını anımsatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ilk defa yap-işlet-devret sisteminin önünü açarak su kullanma anlaşması projeleriyle baraj ve hidroelektrik santrali yapımını özel sektöre açtık. DSİ büyük barajlar inşa etti. Şu anda dünyada en çok baraj ve gölet inşa eden bir kurum olarak tarihe geçtik. 525 baraj, bin göletle bir destan yazdık. Ayrıca 518 hidroelektrik santrali yaptık."

"Türkiye'nin su meselesini kökünden çözdük." diyen Eroğlu, Türkiye'deki illerin su problemini 2060, 2071 yılına kadar çözdüklerini bildirdi.

Eroğlu, şu ana kadar 6,5 milyon hektar araziyi sulamaya açtıklarını, bu hamle ile Türkiye'de tarımın şaha kalktığını anlattı.

Ormanlara dikilen gelir getirici türlerin gelirinin 49 yıllığına vatandaşlara verildiğini ama vatandaşların kendisinden bu sürenin uzatılmasını istediklerini ifade eden Eroğlu, sürenin uzatılması için 2067 yılında Bakan olacak kişiye mektup yazdığını belirtti.

Eroğlu, "Size bir mektup vereceğim, bu mektubu sizden sonraki bakana da teslim edeceksiniz. Bu mektup 2067 yılındaki bakana teslim edilmek üzere elden ele verilecek. Ben vatandaşlara söz verdim." dedi.

Eroğlu, daha sonra mektubu Pakdemirli'ye teslim etti.

Eroğlu, Pakdemirli'ye bir mermer şadırvan, Pakdemirli de bir vazo hediye etti.


Eroğlu ve Fakıbaba görevi Bekir pakdemirli'ye devretti
Anadolu Ajansı
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