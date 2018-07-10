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Adana'da FETÖ davalarında karar!

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan tutuksuz sanık N.İ. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
10 Temmuz 2018 19:05
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Adana'da FETÖ davalarında karar!

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık N.İ. ve avukatı katıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen sanık N.İ, Kur'an kursunda hoca olarak görev yaptığını ve ByLock kullanıcısı olmadığını savundu.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri süren sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren somut deliller dikkate alınarak sanık N.İ'nin cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti sanık N.İ'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen FETÖ/PDY'ye yönelik davada tutuksuz sanık eski öğretmen G.S. "örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Anadolu Ajansı
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