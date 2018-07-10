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Bu otomobilden sağ çıktılar!

Mersin'in Mut ilçesinde şarampole yuvarlanarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
10 Temmuz 2018 19:08
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Bu otomobilden sağ çıktılar!

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Köse yönetimindeki 70 FE 325 plakalı otomobil, Karaman'dan Mut istikametine giderken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Dikilitaş mevkisinde bariyerleri aşıp yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Abdullah Köse ve yanında bulunan Kerim Aktaş araçtan kendi imkanlarıyla çıktılar. 2 kişi, hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Otomobili görenler "bu araçtan nasıl sağ kurtuldular" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı
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