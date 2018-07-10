Yeni kabinede 3 Manisalı Bakan!

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yeni kabinede görev alan tüm bakanlara hayırlı olması dileklerinde bulundu. Mersinli, yeni sistem sayesinde Türkiye'nin yeniden şahlanacağını söyledi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olması Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmasında en büyük rolü oynayacağını söyledi. Yeni yönetim sisteminin ilk kabinesinde 3 Manisalı bakanın olması ise kendileri için onur ve gurur vericici bir haber olduğunu açıkladı. Başkan Mersinli yeni yönetim sistemi ile ilgili şöyle konuştu: "Demokrasimiz 15 Temmuz gecesi milletimizin kanı ve canıyla aslında rüştünü ispat etmiştir. 16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimleri demokrasimizin sandıkta rüştünün en üst düzeyde ispatı olmuştur. Şimdi bunun getireceği yeni sisteme odaklandık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olması Türkiye'nin tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerine ev sahipliği yapacağının nişanesidir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek yeni sistemin yetkilerine sahip Cumhurbaşkanı olarak resmen göreve başladı. Allah muvaffak etsin, Türkiye ve dünya mazlumları için tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın."

Başkan Mersinli, Manisalı üç bakanın kabinede yer alması ile ilgili de şunları kaydetti: "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun Manisalı olması ve yeni yönetim sisteminde yer alması Manisa'ya ziyadesiyle memnun etmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderimizin izinde bakanlarımızın teveccüh ve destekleriyle ülkemizi 2023, 2053 hedeflerine ve 2071 vizyonuyla çok daha güçlü hale getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi yok. Manisalı üç bakanımıza tekrardan yeni görevleri hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın, Rabbim yar ve yardımcımız olsun."