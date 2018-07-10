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FETÖ'nün 3 mahrem imamı tutuklandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün TSK subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, TSK personelini ankesörlü telefonlardan arayarak FETÖ silahlı terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde sohbet veren ve sohbet imamlığı yaptığı belirlenen 16 kişiye operasyon yapılmıştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Adliyeye çıkanlardan M.B., A.G. ve S.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken F.G. ile Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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