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Bakanlardan ilk açıklamalar

TBMM Genel Kurulu'na yemin etmeye gelen Bakanlar açıklama yaptılar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağın sorulması üzerine, "Görevi teslim alalım" ifadelerini kullandı.
10 Temmuz 2018 19:17
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Bakanlardan ilk açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, görevlerini devir almayı beklediklerini belirterek, "Görevimizi alalım. Ondan sonra ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu kabinenin hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemizin en genç kabinesi. Bu enerji, motivasyonla Türkiye'yi daha yukarılara taşıyacak kabine" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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