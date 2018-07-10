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Pekcan, görevi Zeybekci'den devraldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görevi eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den devraldı.
10 Temmuz 2018 19:20
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Pekcan, görevi Zeybekci'den devraldı

Pekcan, bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"Yol arkadaşlarım" dediği kadın girişimcilerden de farkındalık yaratmalarını isteyen Pekcan, daha çok efor beklediğini söyledi.

Pekcan, iki bakanlığın birleştirilerek Ticaret Bakanlığı adı altında toplandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Zaten büyük bir aileydik, şimdi daha büyük bir aile olduk ve birlikteliği uyum içinde ve özveriyle daha fazla çalışarak devam ettireceğiz. Sizden de desteklerinizi bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vermiş olduğu bu görevi layığıyla yerine getirip, 2023 hedeflerine ulaşmak için iş dünyasıyla beraber daha fazla çalışarak, daha fazla özveriyle elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kadın girişimler adına söz veriyorum. Diğer iş dünyasından daha fazla katkı bekliyorum."

Pekcan, Zeybekci'nin ne kadar özverili ve yoğun tempoyla çalışarak başarıya ulaştığını yaşayarak gördüğünü söyledi, "Huzurlarınızda ekonomiye yaptığı katkılardan, yarattığı projelerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

- "Bu can bu bedende oldukça..."

Nihat Zeybekci de belediye başkanı, milletvekili ve bakan olarak 14 yıldır ülkeye ve millete hizmet ettiğini söyledi.

Son 61, 62, 63 ve 65. hükümetlerde Ekonomi Bakanlığı yaptığını hatırlatan Zeybekci, "Tam 4 yıl 15 gün Ekonomi Bakanlığı görevini yaptık." dedi.

Erdoğan'a, kendisine güvenerek böyle hizmetlere dahil olma fırsatı verdiği için minnet ve şükranlarını sunan Zeybekci, "Recep Tayyip Erdoğan, bu ülke için bir fırsattır ve bir nimettir, buna inandığım için onun yanında oldum ve ülkemle milletime hizmet ettim." diye konuştu.

Zeybekci, Dışişleri Bakanlığından sonra yurt dışı ilişkiler anlamında en çok temasta bulunan bakanlık olduklarını dile getirerek, göreve başladığında 11 ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunduğunu, şu anda bu rakamın 25'e ulaştığını bildirdi.

Dünyada ticaret savaşlarının ve korumacılığın yoğun olduğu bir dönemde bu başarıları elde ettiklerini anlatan Zeybekci, "İhracatımızı inşallah bu sene sonu itibarıyla 172 milyar dolara çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Yatırım teşviklerine de değinen Zeybekci, teşvik belgelerinin tutarının geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 107 arttığını kaydetti.

- "10 milyar dolarlık başvuru bekliyor"

Zeybekci, cari açık ve teknoloji transferi açısından son derece önemli olan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ni de hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Bu Türkiye'nin kendi dengelerini yaratma projesidir, şu an hala belgeye bağlanmayı bekleyen 10 milyar dolar civarında başvurumuz var." dedi.

Nihat Zeybekci, çalışma arkadaşlarıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) gibi reel sektör temsilcisi kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

- "Yaklaşan devrim"

Zeybekci, bakanlıkta kadınlar konusunda pozitif ayrımcılık bulunduğuna da değinerek, "Merkezde 26 kişi daire başkanı ve üzeri, taşrada 16 bölge müdürü ve yardımcısı, yurt dışında ise 29 ticaret müşaviri kadın. Bakanlığımızda yüzde 40'ın üzerinde kadın erkek eşitliği var. Bugün gördüğümüz kadarıyla, Sayın Bakanımızın görevi daha devralmasına eşlik etmek üzere kadın egemenliği de yaklaşan devrimi gösteriyor." diye konuştu.

Yeni kabinenin başarılı olmasını temenni eden Zeybekci, "Bundan sonra bu can bu bedende oldukça, nefes alıp verdikçe bu millete nefer olmayı, hizmetkar olmayı Rabb'imin bir lütfu olarak göreceğim ve hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

Törene, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kadın girişimciler, üst düzey bürokratlar ve bakanlık çalışanları katıldı.
Anadolu Ajansı
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