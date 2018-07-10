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Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığında devir teslim

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına getirilen Zehra Zümrüt Selçuk, görevi Fatma Betül Sayan Kaya'dan devraldı.
10 Temmuz 2018 19:26
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Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığında devir teslim

Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak büyük bir adım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu görevi kendisine tevdi ettiği için teşekkür eden Selçuk, "Sizlerin bir kardeşi, ablası, bir annesi, bir evladı olma bilinciyle çalışacağıma söz veriyorum." dedi.

Bakan Kaya'nın iki yıla aşkın süredir önemli başarılara imza attığını söyleyen Selçuk, onun yükselttiği bu çıtayı aşmak için çalışacağını vurguladı.

- "Terör örgütü üyelerini bu bakanlıktan temizledik"

Kaya da 25 Mayıs 2016'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini devraldıktan kısa bir süre sonra 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadıklarını, akabinde FETÖ terör örgütüyle ciddi mücadele içine girdiklerini ve bütün terör örgütü üyelerini bakanlıktan uzaklaştırdıklarını söyledi.

FETÖ darbe davalarını Bakanlık olarak takip ettiklerini ve bu takibe devam edeceklerini dile getiren Kaya, 15 Temmuz şehidi yakınları ve gazilerinin de yanında olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Kaya, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında da 3 bin personel ile bir milyon insana ulaştıklarını, projenin ilerleyen dönemde devam etmesini arzu ettiklerini belirtti.

Kaya, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olmasıyla birlikte ülkenin şahlanış dönemini yaşayacağına dikkati çekti.

Bakanlık görevini devralan Zehra Zümrüt Selçuk'un bayrağı daha ileriye taşıyacağına emin olduğunu söyleyen Kaya, "Buradaki çocuklarımızı evlatlarımdan ayırmadım. Yaklaşık 14 bin kurum çocuğumuza annelik yapmak için gayret ettim. Bu görevi sayın Bakanımız da en iyi şekilde yapacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Üstün muvaffakiyetler diliyorum"

Kaya, Bakan Selçuk'u çok eskiden tanıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amerika'da yaşadığım dönemde sık sık görüştüğüm çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok başarılı ve çalışkan bir arkadaşımız. Eminim bayrağı daha yukarılara taşıyacak. Türkiye'nin kadınları, çocukları, yaşlıları, engellileri kısaca tüm topluma dokunan, bizim sessiz zaferimiz dediğimiz sosyal politikalar alanına değerli Bakan arkadaşımın yeni bir soluk getireceğini ümit ediyorum. Ona üstün muvaffakiyetler diliyorum."

Kaya, Bakanlık çalışanlarına ve ailesine de sabır, destek ve özverileri için şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından Kaya, Bakan Selçuk'a çiçek takdim etti.

Devir teslim törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakan Selçuk'un görev yaptığı KADEM'in çalışanları ve Bakanlık personeli katıldı.
Anadolu Ajansı
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