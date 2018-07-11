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2018 \ OHAL Komisyonu Kararları

OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönecek

Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla, gözaltına alınan, 8 ay adli kontrole tabi tutulan ve sonrasında ihraç edilen memur, OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönecek.
11 Temmuz 2018 00:05
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OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönecek

Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla, gözaltına alınan, 8 ay adli kontrole tabi tutulan ve sonrasında ihraç edilen memur, OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönecek.

İşte göreve dönecek memurun yaşadıkları:

Önce Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 6 gün nezarethanede kaldım.

Sert zeminlerde uyumaktan vücudumda morluklar oluşmuştu.

Mahkemeye çıktım 8 ay adli kontrol verdi.

Bylock kullanıcı listesinde ad soyad vardı. Hangi hat üzerinden kullanıldığı belli olmaması sebebiyle 8 ay adli kontrol.

Her pazartesi imzaya gidiyordum.

Adli kontrolün 6. ayında imzaya gittiğimde öğrendimki dosya kapanmış.

Evladını kelepçeli kalp yetmezliği olan babam bu sure zarfinda vefat etti.

Adliyeye giderken de araba çarptı 6 dikiş atıldı kafama. Hastane çıkışı dikişli kafamla direk adliyeye gittim takipsizlik kağıdı verdi savcı.

Güncellenen yeni baylok listesinde adınız yok iyi siz şanslısınız hapse girmemişsiniz dedi.

06.04.2017 tarihli takipsizlik kağıdım. Komisyon da 21 Haziran da Kabul kararı verdi.

Çok şükür atlattık o günleri zor geçti ama bitti

Memurlar.Net - Özel

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