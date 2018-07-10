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Bakan Turhan'ın memleketinde sevinç hakim
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Mehmet Cahit Turhan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev alması, memleketi Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kavala Mahallesi'nde sevinçle karşılandı.
Bakan Turhan'ın dayısı Mustafa Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Turhan ile gurur duyduklarını söyledi.
Turhan'ın bakan olmasının Trabzon için de bir gurur vesilesi olduğunu dile getiren Aktürk, Turhan'ın çok iyi bir kişiliğe sahip olduğunu vurguladı.
- "Mehmet Cahit Turhan, Bakan olmuşsa hakkıyla olmuştur"
Bakan Turhan'ın akrabalarından Abdullah Temel Başman da çok mutlu olduklarını belirterek, "Mehmet Cahit Turhan, Kavala adına övünç duyduğumuz bir insan." dedi.
Başman, Bakan Turhan'ın dürüst ve çok çalışkan olduğuna dikkati çekerek, "Bizim iftihar ettiğimiz birisi. Burada yardımcı olmadığı aile yok. Mahallemize birçok hizmeti oldu. Sevinçliyiz." diye konuştu.
Trabzon'dan 4 bakan çıkmasının ve bir bakanın da kendi mahallelerinden olmasından gurur duyduklarını ifade eden Başman, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu büyük bir onur. Mehmet Cahit Turhan da buna layık bir adam. Halkın arasından çıkmış, geldiği yeri unutmamış birisi. Toplumun içinde olan, toplumun sevdiği bir adam. Mehmet Cahit Turhan bize ve Türkiye'ye gerekli bir adam. Mehmet Cahit Turhan, Bakan olmuşsa hakkıyla olmuştur. Allah yardımcısı olsun, bu işten alnının akıyla çıkacağına da inanıyoruz. "
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