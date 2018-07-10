Kültür ve Turizm Bakanlığında devir teslim

Kültür ve Turizm Bakanlığında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Ersoy, turizmde dalgalı geçen 2016'nın ardından 2017'de hızlı bir çıkış döneminin yakalandığına işaret ederek, bundan dolayı Kurtulmuş ve tüm Bakanlık ekibine teşekkür etti.

Ersoy, 2016'nın olumsuz sonuçlarının 2017'de hızla telafi edilmeye başlandığını belirterek, "Açıkcası yeni dönem çok önemli. Niye önemli? Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığım görüşmede, kendisi bana turizm sektörünün bu dönemde öncelikli sektörlerden biri olacağını belirtti; hedefi de o şekilde koydu." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde hedeflerinin sadece turist sayısını artırmak olmayacağını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Türkiye'ye seyahat eden 'nitelikli turist' dediğimiz gelir grubu yüksek turistleri de hedefleyeceğiz. Yani sadece sayıyı artırmakla yetinmeyeceğiz, daha fazla para harcayan, konaklama dışı harcaması daha yüksek olan turistleri hedefleyeceğiz. Bu da tek başına Bakanlığımızca yapılacak bir çalışma olmayacak. Sektörün bütün temsilcileriyle ve sektör dışındaki yani turizm bölgelerindeki belediyeleri de belediye başkanlarından temizlik işçisine, esnaftan taksicisine sektörün ve sektör dışındaki bütün vatandaşlarımızı kapsayacak bir çalışma, kampanya, seferberlik şeklinde olacak."

Bu çalışmaların herkesin inanmasıyla, sahip çıkmasıyla mümkün olabileceğinin altını çizen Ersoy, turizmde de daha kaliteli, Türkiye'nin hak ettiği gelir seviyesine uygun turistin gelmesine imkan sağlayacak ortamın bu şekilde oluşacağını dile getirdi.

Ersoy, "Yeni dönemde inşallah Türkiye'yi turizm açısından çok daha iyi şeylerin beklediğini düşünüyorum." dedi.

- "En önemlisi AKM"

Eski Bakan Numan Kurtulmuş da güzel bir vesileyle bir araya geldiklerini belirterek, Ersoy'un hayırlı çalışmalara imza atması temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, kültür alanında devam eden projelerin en önemlisinin Atatürk Kültür Merkezi (AKM) olduğunu belirterek, "İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi Türkiye'nin bir prestij projesi olarak 2019 içerisinde bitirilecektir." diye konuştu.

Rami Kışlası'nın büyük bir kütüphane, Kuleli Askeri Lisesinin ise prestijli bir ulusal müze haline getirilmesinin, Topkapı Sarayı'nda süren 25 restorasyon ve kuvvetlendirme çalışmasının, Bakan Ersoy'u bekleyen önemli projelerden olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Ümit ediyoruz ki Sur-i Sultani'yi de içine alacak şekilde Topkapı Sarayı eski İstanbul'un, tarihi yarımadanın en önemli kültür merkezi haline getirilecektir." dedi.

Turizm alanındaki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, 2017'de 32 milyon turist, 26,5 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini, 2018'in ilk 5 ayında da tüm zamanların rekoru kırılarak 11,5 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini anlattı.

Yıl sonunda 40 milyon turist hedefine ulaşılacağını, sektörün çalışmalarıyla belki de bu oranın aşılacağını aktaran Kurtulmuş, "2023 hedefi olarak 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedefliyorduk. Bunların her ikisini de 10'ar 10'ar yukarıya doğru güncellemek durumundayız. 60 milyon turist, 60 milyon dolar turizm geliri hedefi hiç de uzak değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Arazi tahsislerinin 49 yıllığına yenilenmesinin, kruvaziyer ve uçaklara sağlanan yakıt desteğinin turizm alanında atılan önemli adımlar olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, turizmin tek başına cari açığı kapatma potansiyeline sahip bulunduğunu dile getirdi.

Numan Kurtulmuş, Bakanlık personeline teşekkür ederek, "Çok güzel, çok keyifli çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların sonucunun da en kısa zamanda alınmasını ümit ediyorum. Yeni Bakanımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Devir teslim törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Hatay Milletvekili ve eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da katıldı.