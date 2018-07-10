1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kültür ve Turizm Bakanlığında devir teslim

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Ersoy, görevi Numan Kurtulmuş'tan devraldı.
10 Temmuz 2018 19:32
Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanlığında devir teslim

Kültür ve Turizm Bakanlığında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Ersoy, turizmde dalgalı geçen 2016'nın ardından 2017'de hızlı bir çıkış döneminin yakalandığına işaret ederek, bundan dolayı Kurtulmuş ve tüm Bakanlık ekibine teşekkür etti.

Ersoy, 2016'nın olumsuz sonuçlarının 2017'de hızla telafi edilmeye başlandığını belirterek, "Açıkcası yeni dönem çok önemli. Niye önemli? Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığım görüşmede, kendisi bana turizm sektörünün bu dönemde öncelikli sektörlerden biri olacağını belirtti; hedefi de o şekilde koydu." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde hedeflerinin sadece turist sayısını artırmak olmayacağını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Türkiye'ye seyahat eden 'nitelikli turist' dediğimiz gelir grubu yüksek turistleri de hedefleyeceğiz. Yani sadece sayıyı artırmakla yetinmeyeceğiz, daha fazla para harcayan, konaklama dışı harcaması daha yüksek olan turistleri hedefleyeceğiz. Bu da tek başına Bakanlığımızca yapılacak bir çalışma olmayacak. Sektörün bütün temsilcileriyle ve sektör dışındaki yani turizm bölgelerindeki belediyeleri de belediye başkanlarından temizlik işçisine, esnaftan taksicisine sektörün ve sektör dışındaki bütün vatandaşlarımızı kapsayacak bir çalışma, kampanya, seferberlik şeklinde olacak."

Bu çalışmaların herkesin inanmasıyla, sahip çıkmasıyla mümkün olabileceğinin altını çizen Ersoy, turizmde de daha kaliteli, Türkiye'nin hak ettiği gelir seviyesine uygun turistin gelmesine imkan sağlayacak ortamın bu şekilde oluşacağını dile getirdi.

Ersoy, "Yeni dönemde inşallah Türkiye'yi turizm açısından çok daha iyi şeylerin beklediğini düşünüyorum." dedi.

- "En önemlisi AKM"

Eski Bakan Numan Kurtulmuş da güzel bir vesileyle bir araya geldiklerini belirterek, Ersoy'un hayırlı çalışmalara imza atması temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, kültür alanında devam eden projelerin en önemlisinin Atatürk Kültür Merkezi (AKM) olduğunu belirterek, "İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi Türkiye'nin bir prestij projesi olarak 2019 içerisinde bitirilecektir." diye konuştu.

Rami Kışlası'nın büyük bir kütüphane, Kuleli Askeri Lisesinin ise prestijli bir ulusal müze haline getirilmesinin, Topkapı Sarayı'nda süren 25 restorasyon ve kuvvetlendirme çalışmasının, Bakan Ersoy'u bekleyen önemli projelerden olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Ümit ediyoruz ki Sur-i Sultani'yi de içine alacak şekilde Topkapı Sarayı eski İstanbul'un, tarihi yarımadanın en önemli kültür merkezi haline getirilecektir." dedi.

Turizm alanındaki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, 2017'de 32 milyon turist, 26,5 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini, 2018'in ilk 5 ayında da tüm zamanların rekoru kırılarak 11,5 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini anlattı.

Yıl sonunda 40 milyon turist hedefine ulaşılacağını, sektörün çalışmalarıyla belki de bu oranın aşılacağını aktaran Kurtulmuş, "2023 hedefi olarak 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedefliyorduk. Bunların her ikisini de 10'ar 10'ar yukarıya doğru güncellemek durumundayız. 60 milyon turist, 60 milyon dolar turizm geliri hedefi hiç de uzak değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Arazi tahsislerinin 49 yıllığına yenilenmesinin, kruvaziyer ve uçaklara sağlanan yakıt desteğinin turizm alanında atılan önemli adımlar olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, turizmin tek başına cari açığı kapatma potansiyeline sahip bulunduğunu dile getirdi.

Numan Kurtulmuş, Bakanlık personeline teşekkür ederek, "Çok güzel, çok keyifli çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların sonucunun da en kısa zamanda alınmasını ümit ediyorum. Yeni Bakanımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Devir teslim törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Hatay Milletvekili ve eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,248 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
11 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
11 Temmuz 2018 14:15		 Dışişleri'den NSU davası kararına ilk tepki
11 Temmuz 2018 13:39
CHP'nin 'yemin töreni' protestoları ilk değil
11 Temmuz 2018 13:32		 'Seçimde muhalefet yenildi, herkes özeleştiri yapmalı'
11 Temmuz 2018 13:30
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı istifa etti
11 Temmuz 2018 13:22		 Seçim sonrası yapılan ilk ankete göre partilerin oy oranları
11 Temmuz 2018 12:09
İYİ Parti'li Hayrettin Nuhoğlu Meclis Başkanlığına aday oldu
11 Temmuz 2018 11:57		 Son Başbakan, gitmeden önce bu atamaları yaptı
11 Temmuz 2018 11:42
Kocaoğlu: Değişim tehdit değil fırsat olarak görülmeli
11 Temmuz 2018 11:40		 CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu
11 Temmuz 2018 09:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Bakanlık merkez teşkilatında, şube müdürlüğü ve şeflik olmayacak mı?
OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönecek
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon
Son Başbakan, gitmeden önce bu atamaları yaptı
Kardeşi FETÖ'den beraat eden öğretmen adayı, elendi
ODTÜ'deki pankart soruşturmasında öğrenciler tutuklandı
Adnan Oktar'ın şirketilerine kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev
Seçim sonrası yapılan ilk ankete göre partilerin oy oranları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
katlanır bisiklet 1
ankaragücü 3
masa başı iş 3
elmayı seviyorsun diye o da seni sevmek zorundamı 2
bayat ekmek 4
tut ki gecedir 1
meraklı kalabalık 2
inceldiği yerden kopsun 3
dilini bilmediğiniz kanalı izlemek 3
yabancı futbolcuların hanımları 6
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akharım Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Dedefakılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gelibolu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi 188 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam