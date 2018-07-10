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Antalya'da FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte müzahir bir kargo şirketinin Antalya Bölge Müdürlüğünde çalışan ve örgütsel faaliyetler içerisinde olduğu değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8'i tutuklanırken 5 tanesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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