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THY ilk yarıda doluluk rekoru kırdı
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün:Türk Hava Yolları (THY), Ocak-Haziran 2018 döneminde yüzde 80,4 ile tarihinin en yüksek ilk yarı yıl doluluk oranına ulaştı.
TÜRK Hava Yolları, haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, sergilediği başarılı performansla yılın ilk yarısında yüzde 80,4 ile tarihinin en yüksek ilk 6 aylık doluluk oranını yakaladı.
Bayrak taşıyıcı havayolunun özellikle dış transit yolcu hariç dış hat yolcu sayısında kaydettiği çift haneli büyüme, Türkiye'ye olan ilginin artarak devam ettiğini gösterdi.
HAZİRANDA YOLCU SAYISI YÜZDE 10,6 ARTTI�
Türk Hava Yolları'nın toplam yolcu sayısı Haziran 2018'de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,6 artarak 6,3 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 14,5, dış hatlarda yüzde 7,8 oldu.
Şirketin yolcu doluluk oranı haziranda 2,6 puan artışla yüzde 79'a ulaştı. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 2,7 puan arttı.
Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2017 döneminde 11,5 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 8,2 artarak 12,4 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 14,6, dış hat uçuşlarda ise yüzde 7,2 olarak kaydedildi.
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