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Muş'ta üretilen tuz ekonomiye katkı sağlıyor
Muş'un Bulanık ilçesinde Aktuzla Tuz Üretim İşletme Tesisi'nde günlük üretilen 120 ton tuz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere pazarlanarak kentin ekonomisine katkı sağlanıyor.
Sabah erken saatlerde tesisteki havuzlarda biriken sularda doğal olarak elde edilen tuz, fırçalarla toplanarak satışa hazır hale getiriliyor.
İşletme sahibi Mehmet Şahin Yeter, yaptığı açıklamada, bu yıl tuz üretiminde hedeflerinin ilk basamağını tutturmayı planladıklarını söyledi.
Dakikada 330 litre su debisine sahip tesiste 24 su kaynağının bulunduğunu ifade eden Yeter, şöyle konuştu:
"Bu sular 21 bome derecesindedir. Su toplama merkezlerimiz var. Ardından topladığımız suları dinlendirme havuzlarına alıyoruz. 24 bome derecesine geldikten sonra kristalize havuzlara borular aracılığıyla aktarıyoruz. Günlük üretimimiz kapasitemiz 120 tondur. Elde ettiğimiz kaliteli tuzu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere pazarlıyor, sanayi tuzu olarak satıyoruz. Yaptığımız analizler var. Yüzde 98'i sodyum klorür, yüzde 2 magnezyumdur. Dünyada örneği yok. Analizlerini Almanya'da yaptırdım. Çok sağlıklı bir tuz."
Tesisteki 200 havuzda üretilen tuzun guatr hastalığına da iyi geldiğini belirten Yeter, aynı zamanda işletmede 80 kişinin istihdam edildiğini ifade etti.
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