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Akıncı davasında 'sivil imam' Biniş savunmasını tamamladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
10 Temmuz 2018 20:02
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Akıncı davasında 'sivil imam' Biniş savunmasını tamamladı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan ve Akıncı Üssü davası ile birleştirilmesine karar verilen "sivil imam" Kemal Batmaz ek savunması için huzura alındı. Batmaz, avukatının hazır olmaması ve savunmasını hazırlayamadığı gerekçesiyle kendisine süre verilmesi talebinde bulundu.

Dava dosyasına eklenen belgelerin okunmasından sonra duruşmaya, sivil sanık Harun Biniş'in savunmasının alınmasıyla devam edildi.

Ankara Çayyolu'nda bulunan villada darbe toplantılarına katıldığını belirten ve itirafçı olan eski albay Hakan Bıyık'ın soruşturma aşamasında verdiği ifadelerde kendisini söz konusu villada gördüğüne ilişkin beyanı bulunmadığını belirten Biniş, Bıyık'ın yargılama aşamasında verdiği beyanlarda kendisini darbe toplantılarında gördüğünü ifade ettiğini ancak iddianın doğru olmadığını öne sürdü.

Biniş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırması hususunun da doğruyu yansıtmadığını savundu.

İddianamede, 11 Ağustos 2014'ten FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığının ifade edildiğini aktaran Biniş, ByLock'u kullandığı belirtilen telefonu 2015'te satın aldığını, programı kullanmadığını dile getirdi.

Evinde yapılan aramada elde edilen harici bellekte yapılan dijital incelemede, FETÖ elebaşı Gülen'in Amerikan bayraklı fotoğrafının örgütle bağına delalet olarak gösterildiğini kaydeden "sivil imam" Biniş, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Davanın dün görülen celsesinde Akıncı Üssü'ndeki görüntülerine "montaj" yapıldığı iddiasında bulunan Biniş, bugünkü celsede de görüntülerde "güncelleme" yapılarak kendisinin eklendiğini ileri sürdü.

Biniş, kendisini orada gördüğünü dile getiren sanıkların da kendisini tam anlamıyla teşhis edemediğini ileri sürdü.

Elektrik ve elektronik alanında eğitim aldığını anlatan Biniş, darbenin girişiminin planlanmasında rolü bulunduğu suçlamasına yönelik, "Ben darbe planlamış olsaydım güç kullanımı yerine daha teknolojik sistemler üzerine planlama yapardım." diye konuştu.

Zamanın kendisini haklı çıkaracağı iddiasında bulunan Biniş, mahkeme heyetine yönelik, "Benim sizden herhangi bir talebim yoktur." ifadelerini kullandı.

Davanın görülmesine yarın sanık Biniş'in çapraz sorgusu ile devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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