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İş dünyasından yeni kabineye destek

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, kurulan yeni hükümeti kutladı.
10 Temmuz 2018 20:04
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İş dünyasından yeni kabineye destek

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, kabinede görev alan bakanları ve TBMM çatısı altında görev yapacak milletvekillerini tebrik ederek yeni yönetim sisteminin ve yeni hükümetin ülkeye ve Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açıklanan kabinede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün aynı göreve devam ediyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Ünverdi, Gaziantep'in yeni dönemde de bakanlık nezdinde temsil edilecek olmasının önemine değinerek, Abdulhamit Gül'e çalışmalarında başarı diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin gelişmesine ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almasına önemli katkılar sunacağına dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Yönetim sistemindeki değişiklikle ülkemiz yeni bir döneme girmiştir. Bakanlık sayısının azalması ile bürokratik mesafeler kısalarak hızlı kalkınmanın önü açılacaktır. Tesis edilecek yeni bir istikrar ve güven süreci ile üretim, istihdam ve ihracatımız ivmelenerek artacaktır. Kamu ve özel sektör iş birliği içerisinde ülkemizin, iş ve yatırım ortamının iyileşerek büyüyeceğine yürekten inanıyoruz. Sanayici ve iş adamları olarak bundan sonra da büyümeyi artıracak yapısal reform ve teşviklerin artarak devam etmesini bekliyor, ülkemizin yeni bir sıçrama hamlesi yakalayacağından şüphe duymuyoruz."

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini kutladı ve kabineye başarı diledi.

Yeni dönemin Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Yıldırım, "Artık çok farklı bir yönetim ve farklı bir hükümet anlayışı göreceğiz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde göreve gelen bakanlarımızın, hem hizmet hem de koordinasyon konusunda son derece başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz. Bilhassa özel sektör kökenli bakanlarımız taleplerimizi çok daha isabetli şekilde değerlendirecek. Bizler ülkemizin daha fazla kalkınması ve gelişmesi için çaba harcayacağız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yeni hükümetten öncelikle ekonomiyi ele almalarını beklediklerini belirterek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni dönemin kutuplaşmaları sona erdirerek toplumsal birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyoruz. Kabinedeki teknik hakimiyeti önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Ekonomiyle ilgili atamalarda iş dünyasının yakından tanıdığı isimlerin bulunması ekonomimiz için büyük bir kazanımdır. Ülke olarak ekonomik kalkınma sürecini güçlü bir şekilde devam ettirmeliyiz. Önümüzdeki süreçte belirsizliklerin son bulmasıyla istikrarın sağlanacağına ve ekonomik sıçrayışın daha da güçleneceğine inanıyoruz. Yeni dönemde çok daha hızlı, özel sektörün dinamizmine uyum sağlayabilecek siyasi otorite hedefinin gerçeğe dönüşmesini arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemizin sorunlarını çözmeye odaklı projeleri hayata geçirmesini diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabinemiz vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan hükümeti kutluyor, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, kabinede Adalet Bakanı olarak şehrimizi temsil edecek olan Sayın Abdulhamit Gül'e ve bütün bakanlarımıza başarılar diliyoruz."
Anadolu Ajansı
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