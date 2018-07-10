1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'den yargılanan avukatların davası sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatları ve örgütün sözde "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın yargılanmasına devam edildi.
10 Temmuz 2018 20:07
Yazdır
FETÖ'den yargılanan avukatların davası sürüyor

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan Ali Fuat Babatan, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Tutuklu diğer sanıklarla bulundukları cezaevlerinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanıklardan İbrahim Temur'un eşi Ümmehan Temur hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın, bu davayla birleştirildiğini açıkladı.

Duruşmada daha sonra Birol Yılmaz ve Kadir İmamoğlu adlı kişiler, tutuklu sanıklardan Abdulkadir Ceylani Özgül yönünden tanık olarak dinlendi.

Yılmaz, Tokat'ta alınan ve FETÖ yapılanmasına ilişkin bilgiler verdiği ifadesinin zorla alındığını ileri sürdü.

Başkan Çolak'ın sorusu üzerine Birol Yılmaz, ifade verirken yanında avukatının bulunduğunu bildirdi.

İmamoğlu ise Özgül'ü, Kayseri'de lise eğitimi aldığı dönemden tanıdığını belirterek, "Beraber Ülkü Ocaklarına gidiyorduk. Aynı semtte oturuyorduk. Benden bir yıl önce Ankara'da üniversite kazanmıştı. Ben buraya gelirken kalacak yer konusunda yardımcı olmasını istedim. O kendi evinde kalıyordu. Bana cemaat evinde yer ayarlayabileceğini söyledi. Maddi durumumuz iyi olmadığı için cemaat evinde kaldım." diye konuştu.

Kadir İmamoğlu, kendisinden önce dinlenen tanığı da cemaat evinden tanıdığını bildirdi.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak'ın dosyaya giren belge ve ifadeleri okuması sonrasında söz verilen tutuklu sanık Babatan, FETÖ'nün "yargıdaki üst düzey abisi" olarak tutuklu olduğunu ancak bugüne kadar hiçbir yargı mensubunun kendisi aleyhine beyanda bulunmadığını söyledi.

Babatan, "geçmişte 'cemaat' olarak adlandırılan yapıyla 15 yıldır ilgisinin bulunmadığını" öne sürdü ve tahliyesini istedi.

Sanık Kuseyri de aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmedi.

Örgütle ilgisinin bulunmadığını iddia eden Mehmet Rasim Kuseyri, "Bank Asya'dan paramı 2014'te çektim. Çocuklarımı okuldan aldım. Bu delillerle mahkumiyet kurulamaz. Devletin bu işi tefrik edeceğine inanıyorum. Kendim teslim oldum. Aleyhimde tanıklık yapan kişi, imamların katıldığı toplantıya ilişkin ifadesinden döndü. Bu durum benim dosyamın içinin boşaldığını gösteriyor. Tutuklu yargılanmamı gerektirecek bir durum yok. Tahliye ve beraat istiyorum." diye konuştu.

Kuseyri, Adana'da "belediye başkanı adaylığı" karşılığında maddi menfaat sağlayıp bu parayla örgütü finanse ettiği yönündeki iddiayı da kabul etmedi.

Tutuklu sanıklar Hasan Basri Aksoy ve Murat Araç da tahliyelerini talep etti.

Davası birleştirilen Ümmehan Temur ise öğretmenliğe başladığında iki telefon hattı satın aldığını, bunlardan ByLock bulunan hattı eşi İbrahim Temur'un kullandığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Özgül, Babatan, Aksoy, Kuseyri ve Araç'ın tutukluluklarının devamına karar verdi.

Sanıklar Ali Yıldız, Mehmet Sürer, Nurullah Albayrak, Mustafa Onur Aslay, Mehmet Kasap, Hakan Yıldız, Talha Aksoy, Adnan Şeker, Mustafa Dokumacı, Hayrettin Açıkgöz ve Hasan Hüseyin Tanrıverdi hakkındaki yakalama emirlerinin, diğer bazı sanıklar hakkındaki "kırmızı bülten" veya iade talepnamelerinin infazının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, bazı tanıkların beyanlarının alınması için talimatlar yazılmasına hükmetti ve davayı erteledi.

- İddianame

İddianamede, Gülen'in avukatları firari Nurullah Albayrak, Adnan Şeker, Talha Aksoy ile Mehmet Rasim Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üyesi olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6'şar aya kadar hapisleri talep ediliyor.

Sanıklardan Albayrak'ın, sözde "Ankara avukatlarının imamı" olduğu belirtilen iddianamede, avukatların özellikle, 17/25 Aralık sürecinden sonra FETÖ/PDY kapsamında KPSS, polis dosyaları ve iş adamlarının gözaltına alınmasına ilişkin hukuki süreçleri takiple görevlendirildikleri belirtiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,010 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Burak Akın, FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemini açıkladı
11 Temmuz 2018 13:59		 FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasında yakalama kararı
11 Temmuz 2018 13:57
Balıkesir'de eski astsubaya FETÖ gözaltısı
11 Temmuz 2018 13:53		 Ankara'da eski müfettişe FETÖ'den hapis cezası
11 Temmuz 2018 13:45
FETÖ'cüleri yurtdışına kaçırmaya çalışan 2 kişiye gözaltı
11 Temmuz 2018 13:29		 Uyanış filminin yönetmenine FETÖ'den 15 yıl hapis istemi
11 Temmuz 2018 13:24
Adnan Oktar'ın şirketilerine kayyum atandı
11 Temmuz 2018 12:48		 Muğla'da 5 eski polise FETÖ gözaltısı
11 Temmuz 2018 12:38
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
11 Temmuz 2018 12:13		 Yurtta Sulh Konseyi Kayseri sıkıyönetim komutanına müebbet
11 Temmuz 2018 11:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Bakanlık merkez teşkilatında, şube müdürlüğü ve şeflik olmayacak mı?
OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönecek
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon
Son Başbakan, gitmeden önce bu atamaları yaptı
Kardeşi FETÖ'den beraat eden öğretmen adayı, elendi
ODTÜ'deki pankart soruşturmasında öğrenciler tutuklandı
Adnan Oktar'ın şirketilerine kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev
Seçim sonrası yapılan ilk ankete göre partilerin oy oranları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
katlanır bisiklet 1
ankaragücü 3
masa başı iş 3
elmayı seviyorsun diye o da seni sevmek zorundamı 2
bayat ekmek 4
tut ki gecedir 1
meraklı kalabalık 2
inceldiği yerden kopsun 3
dilini bilmediğiniz kanalı izlemek 3
yabancı futbolcuların hanımları 6
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akharım Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Dedefakılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gelibolu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi 188 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam