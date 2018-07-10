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Zehra Zümrüt Selçuk görevi Sarıeroğlu'ndan devraldı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına getirilen Zehra Zümrüt Selçuk, görevi Jülide Sarıeroğlu'ndan devraldı.
10 Temmuz 2018 20:10
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Zehra Zümrüt Selçuk görevi Sarıeroğlu'ndan devraldı

Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde bakan olarak yer almanın onurunu yaşadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Bakanlık görevinin büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Selçuk, "İki bakanlığın birleşmesiyle bu sorumluluğumuz arttı. Burada en büyük yardımcılarım, tecrübe, birikim ve bu zamana kadar gerçekleştirdikleri başarılarıyla Sayın Jülide Sarıeroğlu hanımefendi ile bakanlık teşkilatı olacaktır." dedi.

Yeni dönemde milletin kendilerinden yeni sözler, projeler ve yatırımlar beklediğini bildiklerini dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Milletimizle beraber yeni bir yolculuğa, yeni bir heyecana doğru koşuyoruz. Hep beraber 'Bismillah' diyoruz. Biliyoruz ki emek kutsaldır, o yüzden emekçilerimizin alın teri bizim için mühimdir. Türkiye, sosyal devlet anlayışının dünyadaki en önemli ve güçlü uygulayıcılarındandır. Bu yöndeki anlayışımızı daha da güçlendireceğiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle ilerleyeceğiz. Vatan için gözünü kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin yanında olmak da bizler için vatani bir görev. Tabii bütün süreçler için değerli sendikacılarımızın ve basın mensuplarımızın da katkıları mühim. Daha etkin, daha hızlı çalışacağımız bu süreçte Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Yeni dönem ülkemiz, milletimiz ve tüm mazlumlar için hayırlara vesile olsun, yolculuğumuzu kolaylaştırsın, istikametten ayırmasın."

Bakan Selçuk, iki hemcinsinden görevi devralmanın kendisi için ayrı bir onur olduğunu ifade ederek, "Eminim ki biz büyük bir kadın dayanışması göstereceğiz. Onların beni destekleyeceğinden hiç şüphem yok. Jülide hanımla Ankara milletvekilliği döneminde tanışıyoruz, Fatma Betül hanımla ise zaten okul arkadaşıyız. Beraberce çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

- "Günün birinde eski bakan olacağımız her an aklımızdaydı"

Sarıeroğlu da Bakanlığı döneminde aralarında kamuda taşeron işçilerin kadroya alınmasının da olduğu önemli konulara imza attıklarını belirtti. Sarıeroğlu, "Allah'a hamdolsun, Rabbime ben şükrediyorum Türkiye Cumhuriyetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını bizlere nasip ettiği için, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapma imkanı verdiği için... 'Bu kapıdan girdiğimiz gibi başımız dik, alnımız ak olarak çıkmayı Allah bizlere nasip etsin.' demiştim. Günün birinde eski bakan olacağımız her an aklımızdaydı." dedi.

Son ana kadar çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini anlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Kamuda kadrolu işçi alımıyla ilgili yönetmeliğimizi tamamladık. Geçen hafta çıkartacaktık ama bürokratik bir süreç nedeniyle onu çıkartamamış olduk. İnşallah, bu dönemin ilk çalışmalarından birisi olur. Bundan sonra kamuda taşeron çalışma sistemi olmayacağı için alımların kadrolu işçi şeklinde olacağı için kolaylaştırdığımız, gerçekten pratik olarak yürütülecek bir çalışma olacak."

Sosyal çalışma uygulamasına da bu ay içinde başlayacaklarının sözünü verdiklerini anımsatan Sarıeroğlu, "18-25 yaş arasındaki gençlerle ilgili bu uygulamanın yönetmeliğini de tamamlamış durumdayız. İnşallah sizin imzanızla bu dönemin ilk çalışmalarından olarak hayata geçer." dedi.

- Kadın siyasetçilerden tam destek

Devir teslim töreninin ardından Bakan Selçuk, Sarıeroğlu'na makam aracına binene kadar eşlik etti. Sarıeroğlu'nu, Selçuk ve bakanlık çalışanları çiçeklerle uğurladı.

Törene, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Ravza Kavakcı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, SGK Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç, Kadın ve Demokrasi Derneği üyeleri ve bakanlık çalışanları katıldı.
Anadolu Ajansı
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