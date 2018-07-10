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Gençlik ve Spor Bakanlığında devir teslim

Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, görevi Osman Aşkın Bak'tan devraldı.
10 Temmuz 2018 20:13
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Gençlik ve Spor Bakanlığında devir teslim

Kasapoğlu, Bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, daha önceki bakanları saygıyla yad ederek, "Büyük sorumluluk gerektiren bu şerefli vazifeye bendenizi layık gören saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza duydukları güven için şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Eski Bakan Osman Aşkın Bak'ın daima desteğini görecekleri için mutlu ve bahtiyar olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu güvene ve milletimizin emanetine layık olmak için ekip olarak bütün varlığımızla çalışacağız. Çok şanslıyım. Bundan önceki görevim esnasında değerli Bakanım Osman Aşkın Bak Beyefendi'yle son derece verimli bir çalışma imkanı buldum ve onun himayelerinde gençliğimiz için Türkiye'nin her şehrinde, her ilçesinde çok güzel eserler inşa ettik. Bu hizmet yarışında yorulmadan koşmaya devam edeceğiz. Değerli Bakanımızın ülkemize hizmet aşkına, heyecanına, gayretine yetişmeye çalışırken, ben de büyük heyecanlar ve sevinçler yaşadım. Bakanlığımızın bütün yöneticileri ve çalışanları da bu heyecanı ve sevinci yaşamışlardır. Bütün Bakanlık teşkilatımız ve spor dünyası gibi ben de bakanımızı çok sevdim, çok seviyorum."

Bakanlığı esnasında öğrenme sürecinin devam edeceğini anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın yorulmak bilmeyen tarzını Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yansıtan Bakanımızdan yönetim ve idare adına çok şeyler öğrendim. Devir teslim törenleri anlamlı törenlerdir. Bu törenler bize hayatın anlamını hatırlatır. Bir emanetin, sorumluluğun devir teslimidir. Allah'ın izniyle devraldığım bu büyük emanete halel getirmeyeceğim ve bu hizmet yarışında devraldığım bayrağı daha ileri taşıma gayretinde olacağım." diyerek görüşlerini paylaştı.

- "Türkiye demek gençlik demektir"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu konuşmasında gençliğin önemine de değinerek, "Türkiye demek gençlik demektir. 23 milyon çocuğumuz, 13 milyon gencimiz var. Gençlerimizin beklentileri, rüyaları, özlemleri için bütün varlığımızla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesinin Cumhuriyet tarihinin en genç kabinesi olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayatını gençliğe ve spora adayan Cumhurbaşkanımızın enerjisini de ilave ettiğimizde biz bunu gençliğe hizmet etmek için büyük bir imkan olarak görüyoruz. Türkiye'nin tüm gençlerini, sporcularını sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Biz gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Onlar da bize güvensinler, inansınlar. Sevgili gençlerimizden ricam Gençlik ve Spor Bakanlığını kendilerinin bakanlığı, ihtiyaç ve taleplerinin ilk adresi olarak bilsinler ve düşünceleriyle, eleştirileriyle, uyarılarıyla lütfen bize yol göstersinler. Keza spor dünyasına hizmet etmek, spor üzerinden hayatı güzelleştirmek önceliklerimizden biri olmaya devam edecektir."

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da devir teslim törenindeki konuşmasında bundan sonra da gençlerin ve sporun projelerinde yer alacaklarını ifade etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Bak, "Bizim içimizden birisi. Spor Toto Teşkilat Bakanlığında çalışan bir kardeşimiz. Sporun içinden gelen bir kardeşimiz. Kendisiyle bir yıl süreyle ortak çalıştık. Bu bir görev değişimi. Biz yine Gençlik ve Spor Bakanlığının emrinde olacağız. Gençlerin ve sporun projelerinde yer alacağız." dedi.

"Bu bayrağı devredeceğimiz kardeşimiz de çıtayı daha yükseklere taşıyacaktır." diyen Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk sporu ve gençliği gerçekten şanslı. Çünkü gençlik hareketinin ve sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Mehmet Kasapoğlu'na başarılar diliyorum. Ben her zaman Türk sporunun ve gençliğinin hizmetinde olacağım. Her türlü konuda destek olacağız. Ben kendi açımdan haklarımı helal ediyorum. Sizler de helal edin. Hayırlı olsun, yolunuz açık olsun Sayın Bakanım."

Eski Bakan Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu kapıda karşılarken, devir teslim sonrasında Kasapoğlu da Bak'ı kapıya kadar uğurlayarak yolcu etti.

Anadolu Ajansı
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