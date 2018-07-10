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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 19.15'te Lefkoşa'ya geldi.
Başkan Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.
Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Lefkoşa'ya geldi.
Erdoğan, havalimanından ayrılışında makam aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
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