1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tartıştığı eşini döverek öldürdü iddiası

Manisa'nın Kula ilçesinde iddiaya göre tartıştığı eşi tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti.
10 Temmuz 2018 20:24
Yazdır
Tartıştığı eşini döverek öldürdü iddiası

Olay, saat 17.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıkça tartıştıkları belirtilen İbrahim K. (62) ve eşi Zümrethen K. (60) çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim K. iddiaya göre eşi Zümrethen K.'yı önce yumrukladı daha sonra kafasını duvara vurarak öldürdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, Zümrethen K.'nın öldüğünü tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Zümrethen K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı koca İbrahim K. da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,106 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kanalizasyonda bulunan bebeğin annesi tespit edildi
10 Temmuz 2018 22:30		 Kaçırılan işitme engelli kız Eskişehir'de bulundu
10 Temmuz 2018 22:15
Çuval çuval getirip imha ettiler
10 Temmuz 2018 20:45		 Makinistler ifadelerinde kaza anını anlattı
10 Temmuz 2018 18:23
Tren faciası soruşturmasında 2 makinist serbest
09 Temmuz 2018 20:10		 Halk otobüsü şoförü direksiyon başında gözaltına alındı
08 Temmuz 2018 19:36
ODTÜ soruşturmasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi
08 Temmuz 2018 19:18		 Son 5 ayda 11 tır kaçak sigara ve alkol imha edildi
08 Temmuz 2018 19:08
Polis elektriği kesip, kumar oynayanların oyununu bozdu
08 Temmuz 2018 15:06		 Uyuşturucu alışverişindeki anlaşmazlık cinayetle bitti
07 Temmuz 2018 23:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Bakanlık merkez teşkilatında, şube müdürlüğü ve şeflik olmayacak mı?
OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönecek
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon
Son Başbakan, gitmeden önce bu atamaları yaptı
Kardeşi FETÖ'den beraat eden öğretmen adayı, elendi
ODTÜ'deki pankart soruşturmasında öğrenciler tutuklandı
Adnan Oktar'ın şirketilerine kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev
Seçim sonrası yapılan ilk ankete göre partilerin oy oranları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
katlanır bisiklet 1
ankaragücü 3
masa başı iş 3
elmayı seviyorsun diye o da seni sevmek zorundamı 2
bayat ekmek 4
tut ki gecedir 1
meraklı kalabalık 2
inceldiği yerden kopsun 3
dilini bilmediğiniz kanalı izlemek 3
yabancı futbolcuların hanımları 6
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akharım Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Dedefakılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gelibolu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi 188 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam