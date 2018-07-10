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Karasu sahiline ikinci mavi bayrak ödülü

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki plaja ikinci mavi bayrak ödülü verildi.
10 Temmuz 2018 20:39
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Karasu sahiline ikinci mavi bayrak ödülü

Karasu'da bulunan ve iki yıl önce mavi bayrak ödülüne layık görülen Sahil Park Plajı'nın ardından 32 Evler Plajı da aynı ödüle layık görüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu,32 Evler Plajı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Karasu Plajı'nın güzelliği, temizliği ile ikinci "mavi bayrak" taşımaya hak kazandığını söyledi.

Göreve başladığından beri çevre konusunda çok ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Toçoğlu, "Çok kısa süre içerisinde Karasu'da yaptığımız yatırımlar neticesinde, bir çok kriterleri ve ölçüyü yerine getirerek, ikinci mavi bayrağı almaya hak kazandık. Vatandaşlarımızın sağlıklı ortamlarda ve daha temiz alanlarda tatilini değerlendirmeleri konusunda katkılar sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu ise plajda ikinci mavi bayrağın dalgalanmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Karasu Kaymakamı Aziz Mercan da ilçenin Sakarya'nın incisi olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Karasu Sakarya'nın dünyaya açılan bir penceresi ve bütün güzelliklerini bünyesinde barındıran bir ilçedir. Turizm anlamında da yapılması gereken çok şeyler olduğuna inanıyoruz. Büyük Şehir Belediyesi imkanları dahilinde ilçemize gerçekten güzel katkılar sunuyor. Sahilde Mavi Bayrak alması ve vatandaşlarımızın bu ortamda tatil yapmasını sağlamak çok güzel, bunun için de büyük gurur duyuyoruz. İlçemize verilen ikinci mavi bayrak hayırlı olsun."
Anadolu Ajansı
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