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Çuval çuval getirip imha ettiler

Uşak'ta, polisin son 6 yılda düzenlediği operasyonlarda ele geçirdiği esrar, uyuşturucu hap ve Hint kenevirleri, kontrollü olarak yakılarak imha edildi.
10 Temmuz 2018 20:45
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Çuval çuval getirip imha ettiler

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2012 yılından bu yana il genelinde düzenlediği 62 operasyonda toplam 187 kilo kubar esrar, 11 bin uyuşturucu hap ile 57 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakılarak imha edilmesine karar verildi. Uşak Valiliği tarafından kurulan heyet tarafından, Cumhuriyet savcısı nezaretinde, ele geçirilen uyuşturucu maddeler İl Emniyet Müdürlüğü'nün atış poligonunda yakılarak imha edildi.

Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, adli işlemleri tamamlanmış uyuşturucu maddelerinin komisyon kararıyla imha edildiğini söyledi.
Doğan Haber Ajansı
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