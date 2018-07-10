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Sağlık Bakanlığı kararnamesinde yapılan hata!
Yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, Sağlık Bakanlığı teşkilatında şuan yer almayan Genel Sekreter unvanı da yer aldı.
Yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamenin, Sağlık Bakanlığı teşkilatını düzenleyen 374. maddesi şu şekildedir:
Performans değerlendirmesi
DEĞERLENDİRME
Madde metninde her ne kadar Genel Sekreter ibaresi yer almış olsa da, Genel sekreter unvanı 2017 yılında çıkarılmıştı.
Dolaysıyla madde metninde yer alan bu unan muhtemelen daha sonra yayımlanacak düzeltme kararnamesinde çıkarılacaktır.
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