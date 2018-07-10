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3,5 yaşındaki Evrim her yerde aranıyor
Tokat'ın Turhal ilçesinde, sabah saatlerinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'tan haber alınamıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında, Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, sabah saatlerinde hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Küçük Evrim'i fark eden babaanne Satı Atış, torununu eve bıraktıktan sonra tekrar ayrıldı.
Bir süre sonra geri dönen Satı Atış. evde torununu bulamayınca komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler Küçük Evrim'i bulmak için bölgede arama çalışması başlattı.
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