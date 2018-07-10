Riskli gebeler yakın takipte

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından riskli gebe ve lohusaların tespit edilmesi ve düzenli olarak takiplerinin yapılmasını sağlamak amacıyla 17 ilçede ebe ve hemşirelerden oluşan "Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi" kuruldu.

Aile hekimlerinden ilçelerindeki riskli gebe ve lohusaların bilgilerini alan tim görevlileri, söz konusu anne adayı ve lohusalara ulaşarak gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeyi yapıyor. Böylece düşük oranda seyreden anne ve bebek ölümlerinin tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yılda 1 milyon 780 bin gebelik meydana geldiğini, bunların 1 milyon 378 bininin canlı doğum olarak gerçekleştiğini söyledi.

Her yıl yaklaşık 400 annenin gebelik, doğum ve doğum sonrası gelişen sorunlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini vurgulayan Akan, Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve bebek ölümlerinin önüne geçmek için birçok başarılı çalışmanın hayata geçirildiğini aktardı.

Bursa'nın anne ve bebek ölümlerinde Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu aktaran Akan, "Bu sayılar iyi olsa da hiçbir annenin ölmemesi lazım ve bebek ölümlerini de minimize etmemiz gerekiyor." dedi.

Timde 60 ebe ve hemşire görev yapıyor

Bu çerçevede, bir ay önce 17 ilçede "Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi" kurduklarını ve timlerde 60 personelin görev yaptığını belirten Akan, "Bu ekipler aile hekimlikleri ve hastanelerle koordinasyon yürüterek ilçelerindeki riskli gebe ve lohusaları tespit ediyor. Bu anne adayı ve lohusaların gerek birinci gerekse ikinci basamaktaki takiplerinin zamanında yapılmasını, gerekiyorsa koordinasyon oluşturulmasını ve sağlıklı bir doğumun gerçekleşmesini sağlıyorlar. Böylelikle olası anne ölümlerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Ekiplerin Gürsu ilçesinde yaşayan tansiyon hastası bir gebeye ulaştığını ve sağlıklı bir şekilde doğum yapmasını sağladıklarını aktaran Akan, hedeflerinin illerindeki tüm riskli gebelik yaşayan anne adayları ve lohusalara ulaşmak olduğunu vurguladı.

"Gebemiz hastanenin kapısından girene kadar tim onu takip etti"

Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi'nde görev yapan ebe Meryem Diner, söz konusu gebeye aile hekimi hemşiresinin bilgilendirmesi sonucu ulaştıklarını söyledi.

Anne adayını hemen bir hastaneye yönlendirdiklerini anlatan Diner, şöyle konuştu:

"Bu süreçte sürekli iletişim halindeydik. Gebemiz hastanenin kapısından girene kadar timimiz onu takip etti. Anne adayımız hastaneye gittiğinde de tansiyonu yüksekmiş. Zaten o gün içerisinde doğum oldu. Çok şükür anne ve bebeğimiz iyiler. Yine de takiplerimiz devam ediyor. Doğum sonrası annemizi ziyarete geldik. Tim olarak anne ve bebeğin risk durumunun tam olarak ortadan kalktığından emin olduktan sonra ziyaretlerimiz sona eriyor."

Tansiyon hastası anne Ayşe Karhan'ın annesi Hayriye Büyük ise kızının ikinci hamileliğinde tansiyon hastası olduğunu öğrendiklerini dile getirdi.

Dördüncü gebeliğinde de rahatsızlığının devam ettiğini ve korktuklarını söyleyen Büyük, tim görevlilerinin ilgisi sayesinde kızının sağlıklı bir doğum yaptığını ve hastane personelinin kendileriyle çok ilgilendiğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.