Diyanet'teki 4+2 düzenlemesi kimleri kapsıyor?

9 Temmuz'da yayımlanan 703 sayılı KHK ile, 633 sayılı Diyanet teşkilat kanununa yeni bir fıkra eklenmiştir.

Eklenen yeni maddeye göre, Diyanet İşleri Başkanlığının alacağı sözleşmeli personel 4 yıl boyunca atandığı yerde sözleşmeli olarak görev yapmak zorunda olacak, 4 yıl sonra kadroya geçecek, kadrolu olarak da 2 yıl çalıştırılan sonra nakil isteyebilecektir. Düzenlemenin detayları için tıklayınız.

Diğer taraftan, 9 Temmuz 2018 tarihinden önce Diyanet İşleri Başkanlığında sözleşmeli olarak çalışmaya başlayan personel bu maddenin kendilerini kapsayıp kapsamadığını sormaktadır.

Yeni eklenen maddenin 3. fıkrasında "Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli personel dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. " hükmü yer almaktadır.

Daha önce atanmış olanlar bu maddeye göre değil, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre atanmıştı. Dolaysıyla yeni getirilmiş olan 4+2 yıl görev şartı, 9 Temmuz 2018'den itibaren istihdam edilecek Diyanet sözleşmeli personelini kapsamaktadır.