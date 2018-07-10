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'Uzay eninde sonunda bir tatil yeri haline gelecek'

NASA Uçuş Yöneticisi Cise, "İnsanlar uzayı çok merak ediyor. Uzay, eninde sonunda otel ve laboratuvarların olduğu bir tatil yeri haline gelecektir." dedi.
10 Temmuz 2018 21:00
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'Uzay eninde sonunda bir tatil yeri haline gelecek'

İzmir'de bulunan Uzay Kampı Türkiye'ye video konferansla bağlanan NASA Uçuş Yöneticisi Ed Van Cise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 10 yılda uzayla ilgili bilimsel çalışma gerçekleştiren ülke sayısının artığını söyledi.

Uzay çalışmalarında en önemli basamağın Mars'a insan göndermek olduğuna işaret eden Cise, "İnsanlar, 2040'lara kadar bunun gerçekleşmeyebileceğini duyduklarında biraz hevesleri kırılıyor. Bu kadar zaman alacak olmasının sebebi Mars'ın çok uzak olması ve orada nasıl yaşayabileceğimizi çözmenin gerçekten zor olması. Umarım 2040'larda Mars'a gitme hayalimiz gerçekleşir." diye konuştu.

Cise, insanların dünya dışında uzun süreli nasıl yaşayabileceği konusuna odaklandıklarını dile getirdi.

"İnsanları Mars'a göndermeye başlayabiliriz"

Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde uzayda aylarca yaşayarak deneyim kazandıklarını anlatan Cise, şöyle devam etti:

"Bir sonraki adım ayda uzun süre yaşamak olacaktır. Tabii ki yine ayda yaşama ve çalışmayı hatırlamış olacağız ve bunu birkaç gün için değil aylar süren bir proje olarak yapmalıyız. En sonunda insanları Mars'a göndermeye başlayabiliriz. Bu yolculuk da yaklaşık 6 ay sürecektir. Belki bir ya da 2 yıl insanlar orada yaşayacaktır. Daha sonrasında yine 6 aylık bir yolculuk sonunda dünyaya geri dönebilirler. Aslında çok uzak olduğu için hem riski yüksek hem de çok daha fazla bilinmeyenin olduğu bir görev. İnsanlar uzayı çok merak ediyor. Uzay, eninde sonunda otel ve laboratuvarların olduğu bir tatil yeri haline gelecektir."

"Sıfır yerçekimine götürmenin yollarını araştırıyorlar"

Cise, uzayın tanınmasında özel şirketlerin yaptıkları ticari çalışmaların çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Bu turizm hamlesinin, insanoğlunu dünyadan daha uzaklara gönderme fikrinin de çok önemli bir parçası olduğunu belirten Cise, "Bu konuyu daha sonra özel şirketlere devrederek, alçak yörüngeye gitmeyi genel ulaşıma açık bir konu haline getirip isteyenlerin araştırmalarını yapabildiği ya da otellerde kaldığı bir uzay turizmi faaliyetine dönüştürebiliriz. Henüz alçak yörüngeye turist çıkarmadık ancak çok sayıda firma insanları kısa süreli olarak sıfır yerçekimine götürmenin yollarını araştırıyor. Bazı şirketler, dünyanın yörüngesinde bulunan ve şişirilebilen oteller konusunda çalışmalar yapıyor. NASA, firmalarla görüşmeler yapıyor ve onlardan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılmak üzere modüller eklenmesi konusunda teklifler alıyor. Ticari firmalar da bu modülleri turistler için bir yaşam alanı olarak kullanmayı tercih edebilirler." şeklinde konuştu.

ABD'de insanları uzaya taşımak için kullanılacak araçlar konusunda çalışmalar yürüten firmalar olduğunu anımsatan Cise, önümüzdeki birkaç yıl içinde test uçuşlarının da yapılacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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