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Çekerek'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay gururu

Eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirilmesi, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sevinçle karşılandı.
10 Temmuz 2018 21:24
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Çekerek'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay gururu

Eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sevinçle karşılandı.

Oktay'ın, doğup büyüdüğü Yozgat'ın Çekerek ilçesi Yunus Emre Mahallesindeki akrabaları ve komşuları mahallelerinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı çıkarmanın gururunu yaşıyor.

İlçedeki reklam panolarına, "İlçemizin yetiştirdiği, ilimizin ve ülkemizin gururu, yeni görevinde başarılar dileriz. Çekerek sizinle gurur duyuyor" afişleri asıldı.

Çekerek Lisesinden 1980 yılında mezun olan Oktay, arkadaşları arasında başarılı bir öğrenci olarak biliniyor.

"Türk Hava Yollarını dünyaya açan bir büyüğümüz"

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı çıkarmanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Başarılı ve çalışkan bir bürokrat olarak bildikleri Fuat Oktay'a bir görev verileceği beklentisi içinde olduklarını anlatan Bozkurt, "Türk Hava Yollarını dünyaya açan bir büyüğümüz. Daha sonra AFAD'da başarılı çalışmaları oldu. Başbakanlık Müsteşarlığında da çok güzel çalıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dizayn edilmesinde Fuat ağabeyimiz vardı." dedi.

"Bizim için sevinç ve gurur kaynağı oldu"

Bozkurt, Oktay'ın, "sıfır hatayla çalışan" bir kişi olarak tanındığını aktararak, şunları söyledi:

"Kıymetli bürokratımızın ilçemizden olması, Cumhurbaşkanından sonra gelmesi bizim için sevinç ve gurur kaynağı oldu. Sadece ilçemiz, ilimiz değil ülkemiz de çok büyük kazanım sağlayacaktır. Kendisiyle çalışmak çok zor. Çünkü sıfır hata ister, çevresinde sıfır hata prensibi ile tanınır, o noktada kendisiyle çalışmak zor. Kendisinin bu çalışma prensibinden 81 milyon vatandaşımız, ülkemiz, ilimiz, ilçemiz fazlasıyla faydalanacaktır. Nazik, kibar, iyi eğitim almış bir insandır. "

Oktay'ın liseden sınıf arkadaşı Musa Köse de 1977-80 yıllarında aynı sınıfta okuduklarını belirtti.

Köse, "Arkadaşımızla gurur duydum. İnşallah önü açık. Sevilen bir arkadaşım. Okul sıralarında bile birbirimize yardımcı olduk. Ülkenin geleceğine de güzel fikirlerle adımlarla katkı sunacağına inanıyorum. Güveniyorum. Okulda çalışkandı, özverili çalışıyordu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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