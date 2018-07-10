'Taş Mektep'in yüz akı Hulusi Akar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı olan eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kayseri'de iki cumhurbaşkanı ve başbakan ile çok sayıda bürokrat yetiştiren Kayseri Lisesi'nin de gururu oldu.

Memleketi Kayseri'de, Ahmetpaşa İlkokulu'ndan 1963 yılından mezun olan Akar, ardından Sümer Ortaokulu'un 1966 yılında bitirdi. Kayseri Lisesi'nde yaklaşık 2,5 yıl eğitim gören Akar, son yıl nakil olduğu Sümer Lisesi'nden 1969 yılında mezun oldu.

Kayseri Lisesinde eğitim gördüğü dönemde özellikle "askerlik" dersindeki yüksek notları ile dikkati çeken eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı olması, eğitim gördüğü okullarda gururla karşılandı.

Kayseri Lisesi Müdürü Ahmet Sait İlter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Akar'ın 1966-1968 yıllarında okullarında 2,5 yıl öğrenim gördüğünü aktardı.

Kayseri Lisesi'nin devlet ve siyaset adamı ile bürokrat yetiştirdiğini, o dönemdeki ders notlarına bakıldığında Akar'ın başarılı bir öğrenci olduğunun görüldüğünü vurgulayan İlter, şunları söyledi:

"Bu yetiştirdiğimiz bürokratlardan, devlet adamlarından biri de yeni Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey'dir. Hulusi Akar, okulumuzda öğrencilik yaptığı yıllarda başarılı öğrencilerimizden biriymiş. En çok başarılı olduğu ders de belki bugünleri göstermesi açısından önemli, 'askerlik' dersi. O yıllarda liselerde askerlik dersi adı altında bir ders var, cebir dersi de başarılı olduğu alanmış. Biz okulumuzdan böyle öğrencilerin yetişmesinden dolayı gururluyuz. İnşallah şehrimize, ülkemizi faydalı olur, hayırlı hizmetler yapar diye düşünüyoruz."

Öte yandan, Akar ailesinin katkısıyla Şehir Mezarlığı girişinde yapımı devam caminin tamamlanmak üzere olduğu ve yakında hizmete açılacağı öğrenildi.

Kayseri Lisesi

Sakarya Savaşı sırasında, cepheye giden son sınıf öğrencileri şehit olduğu için bir dönem mezun veremeyen, kahramanlık hikayesine konu olan 125 yıllık tarihi lise, yetiştirdiği ünlü isimlerle de tanınıyor.

Aynı zamanda başbakanlık da yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezun olduğu lise, iki cumhurbaşkanı ve iki başbakan yetiştirerek tarihe geçti.

Tarihi lise, ayrıca eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, eski bakanlar Mehmet Yazar, Ahmet Karaaslan, Mehmet Saadettin Bilgiç, Korkut Özal, Mehmet Bahattin Yücel, Turhan Feyzioğlu, Naci Kınacıoğlu, Hilmi İşgüzar, Mehmet Yüceler ve Sabahattin Çakmakoğlu ile sanatçılar Emel Sayın ve Göksel Arsoy'un yanı sıra çok sayıda akademisyen, bürokrat ve iş adamını mezun etti.

Lisenin müzeye dönüştürülen bir bölümünde, mezun verdiği bazı önemli şahsiyetlerin balmumu heykelleri de bulunuyor.