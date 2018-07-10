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Düğüne ve ölüme beraber gittiler

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden 2 kız kardeş ile teyze kızları birlikte toprağa verildi.
10 Temmuz 2018 21:30
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Düğüne ve ölüme beraber gittiler

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden 2 kız kardeş ile teyze kızları birlikte toprağa verildi.

Uzunköprü ilçesinde yakınlarının düğününe katıldıktan sonra, dönüşte meydana gelen tren kazasında vefat eden Özgenur Dikmen (23) kardeşi Gülce Dikmen (13) ve teyze kızları Sena Köse'nin (16) cenazeleri, Uzunköprü ilçesindeki ninelerinin evine getirildi.

Özgenur ve Gülce'nin anne - babası Erdinç ve Funda Dikmen ile Sena Köse'nin anne - babası Gürkan ve Aysun Köse taziyeleri kabul ederken, ayakta zor durdukları görüldü.

Baba Erdinç Dikmen, 2 meleğini de kazada kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Tren kazasında yaralanan anne Funda Dikmen ise "pembe yanaklı kızlarım benim, çok erken oldu" diyerek, gözyaşı döktü.

Evin önünde helallik alınması ve dua edilmesini ardından cenazeler, Boşnak Camisi'ne getirildi. Öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Özgenur, Gülce ve Sena'nın yarınları, okul arkadaşlarının yanı sıra, Edirne Valisi Günay Özdemir, Uzunköprü Kaymakamı Kemal Yıldız, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen katıldı.

Cenaze törenine kazanın olduğu yerde arama kurtarma çalışmalarına katılan ve yeğenlerini kaybettiğini bu sırada öğrenen Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Tolga Atasever de katıldı.

Düğün dönüşü hayatlarını kaybettiler

Marmara Üniversitesi Matematik bölümü mezunu Özgenur ve ortaokul öğrencisi kız kardeşi Gülce ve annesi Funda Dikmen, Uzunköprü'de düğüne katıldıktan sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisi teyze kızı Sena ile trenle Çerkezköy'e dönmek için yola çıktı.

Kazada, Anne Funda Dikmen yaralanırken 2 kızı ve yeğeni hayatını kaybetti.

- "Seferler 2,5 ay önce başladı"

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden 24 vatandaşın 12'sinin Uzunköprülü olduğunu söyledi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar dileğinde bulunan İşbilen, yüreklerinin parçalandığını ifade etti. Tüm Türkiye'nin büyük bir yas içerisinde olduğunu dile getiren İşbilen, "Teknik hatalardan dolayı rayların altındaki toprak boşalmış. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz. İşimiz ve yüreğimiz kan ağlıyor." dedi.

Seferlerin yaklaşık 2,5 ay önce başladığını anlatan İşbilen, "Dünyadaki bütün tren yolculukları diğerlerine göre daha güvenli. Ancak denetimleri mutlaka yapılmalı. Otobüslere göre daha da ucuz. Trakya'daki tren istasyonları şehir içlerinde olduğu içinde ulaşım daha kolay. Akşam da bana vatandaşlarımızdan bir mesaj geldi ve trene binmekte bir defans oluştu. Bu konuda belediye olarak psikologumuzu görevlendireceğiz ve İstanbul'daki bazı dernekler psikolojik destek için bize yardımcı olacaklar. Aileler perişan durumda. Hayat devam edecek ama ateş düştüğü yeri yakıyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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