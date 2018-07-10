|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
FETÖ'den yargılanan 6 ayrı kişiye hapis cezası
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 6 ayrı kişi hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 6 ayrı kişinin yargılanmaları sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Samsun Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Songül Y., Mehmet Sait Y. ve Abdullah C., duruşmada hazır bulundular. Songül Y. 7 yıl 5 ay 3 gün, Mehmet Sait Y. 6 yıl 3 ay ve Abdullah C. ise 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinden duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Solmaz Z. 7 yıl 5 ay 3 gün, Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılan Osman B. 8 yıl 1 ay ve Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile katılan Halil B., 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Bu haber 6,749 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI