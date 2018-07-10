|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC temasları kapsamında Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.
Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından KKTC'nin Başkenti Lefkoşa'ya geçen Başkan Erdoğan, Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.
Anıta çelenk bırakan ve anıt özel defterini imzalayan Başkan Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Bu haber 578 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI