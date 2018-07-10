Tarımsal ürünlerde güvenilir gıda talebi

Güllüoğlu, Elazığ'da bir otelde düzenlenen Su Ürünleri Yetiştiriciliği İyi Tarım Uygulamaları Eğitim Toplantısında yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun hızla artması sonucu insanların yeterli ve dengeli beslenmesinin ülkelerin en önemli sorunlarından biri haline geldiğini belirtti.

Bu sorunun çözümünde, mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasının yanında alternatif gıda kaynakları ve üretim teknikleriyle ilgili çalışmalara da hız verildiğini ifade eden Güllüoğlu, şöyle konuştu:

"Tüketicilerin artan gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve üreticilerin yaşam seviyelerini yükseltmek amacıyla birim alandan elde edilen ürünü artırmaya dayalı olarak çevreye zarar vermeyen, güvenli gıda üretimini sürdürebilmeyi sağlayan tarımsal politikalar gündeme gelmeye başlamıştır. Tüketicilerin çevreye dost, insan sağlığına duyarlı, güvenilir gıda talepleri tarımsal arzı yönlendiren en önemli etken haline gelmiştir. Tüketicilerin bu talepleri tarımsal ticareti de etkileyerek satın alınacak ürünlere karşı güveni artıracak teknik tedbirlerin alınmasını da zorunlu kılmıştır."

- İyi tarım 115 kat arttı

Güllüoğlu, küresel ölçekte gıda güvenliği sorunlarının çözümünde ekonomik açıdan karlı, sosyal açıdan çevreye zarar vermeyen ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan politikaların gelişmeye başladığını dile getirdi.

Bu noktada ülkede iyi tarım uygulamalarının başlatıldığını aktaran Güllüoğlu, artan talebin iyi tarım uygulamasını 10 yıllık süreçte yaklaşık 115 kat artırdığını ifade etti.

Gülloğlu, "İyi tarım uygulamaları ülkemizde 2007'de 18 ilde 651 üretici ve 53 bin 607 dekar alanda yapılırken 2017'ye geldiğimizde 64 ilde 72 bin 236 üretici ve 6 milyon 247 bin dekar alanda yapılır hale gelmiştir." dedi.

- Sağlıklı beslenmede en önemli kaynak su ürünleri

Tarım sektörünün bir alt sektörü olan su ürünleri yetiştiriciliğinin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından dünyanın en hızlı büyüyen gıda üretim sektörü olduğuna da değinen Güllüoğlu, su ürünlerinin insanların sağlıklı beslenme alışkanlıklarının gelişmesini sağlayabilecek önemli bir kaynak olduğuna işaret etti.

Türkiye'de 2016'da toplam su ürünleri arzının yüzde 57'sinin avcılık ve yüzde 43'ünün yetiştiricilik yoluyla elde edildiğini aktaran Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"2016 yılı itibarıyla su ürünleri üretim miktarı yaklaşık 589 bin ton olmuştur. Ülkede yetiştiricilik üretimimiz son 10 yılda hızlı bir büyüme göstermiş, yetiştiriciliğin desteklenmesi sonucunda 1971 yılında 1 olan yetiştiricilik tesisi 2017 itibarıyla 2 bin 308'e yükselmiştir. Su ürünleri yetiştiriciliği iyi tarım uygulamalarında ise 2012 yılında 3 işletme 8 bin 320 ton ile başlamış olup 2017 yılında desteklenme kapsamına alınmasıyla çipura, levrek, alabalık ve granyöz üretimi yapan 54 işletmede 71 bin 217 tona ulaşılmıştır."