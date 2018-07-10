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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 7 kişi yakalandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlan 7 FETÖ şüphelisi ile bu kişilerin kaçmasına yardımcı olan 2 kişiyi gözaltına aldı.
FETÖ şüphelilerin kaçmasına yardımcı oldukları tespit edilen B.İ. ve E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Operasyonda gözaltına olan FETÖ şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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