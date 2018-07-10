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Adana'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Adana'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Burak G'nin kullandığı 34 PS 7688 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Şenay Türkmen'e (70) çarptı.
Kazada Türkmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından olay yerinden aracıyla uzaklaşan Burak G'nin aynı mahalledeki bir binanın otoparkında saklandığı bilgisini alan polis ekiplerince düzenlenen operasyonda otomobil bulundu.
Fatih Polis Merkezine götürülen otomobilde yapılan aramada, cam kenarına bırakılan bir kartvizit bulundu.
Kartvizitteki telefon numarası ve ismi araştıran polis, olaydan sonra kaçan sürücünün Burak G. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, kaza ve sürücünün aracını olayın ardından otoparka bırakıp kaçma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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