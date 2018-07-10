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Kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı
Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arefe Tursun (41) yönetimindeki 23 K 0858 plakalı otomobil, Ali Rıza Septioğlu Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş bir dükkana çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Tursun ile Gülseme Sertdemir, Ayşe Humeyra Tursun ve Musap Sertdemir, 112 acil servis ekiplerince Palu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından otomobilin motor bölümü alev aldı. Otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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