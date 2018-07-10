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Edirneliler, trol ve gırgırları istemiyor

Edirne'nin Enez ilçesinde bir kişinin gırgırlarda çalışan işçiler tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından bir grup vatandaş yaptıkları açıklamayla trol ve gırgır balıkçı teknelerinin Enez Limanı'na gelmesini istemediklerini söyledi.
10 Temmuz 2018 23:07
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Edirneliler, trol ve gırgırları istemiyor

13 Mart 2018 Salı günü meydana gelen olayda; Enez Limanı'nda balık restoranı işleten 44 yaşındaki Halil Çayır, gırgırlarda çalışan işçiler tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından ilçede ikamet eden vatandaşlar, Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı'dan limana trol ve gırgırların gelmemesi için gerekli görüşmeleri yapmasını istedi. Konuyla ilgili olarak dün Enez Limanı'nda bir grup vatandaş toplanırken, üzerinde "Saros ve çocuklarımızın geleceği için trol ve gırgıra hayır" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Abdullah Bostancı, "Bundan yaklaşık bir ay önce kaymakamımız başkanlığında, bütün siyasi parti başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile sayın valimize gittik. Burada daha önce ölmüş ve şu anda tazeliğini koruyan Halil Çayır arkadaşımızın yakınlarına sabır diliyorum. Bir daha böyle olayların Enez Limanı'nda olmaması için önlemler alınmasını talep ettik, imzalar verdik. Bu tür olayların bir daha gelişmemesi için bu kötü bu elim olayları yaşamamak için tedbir alınmasını ve limana da gırgır trollerin gelmemesi için talepte bulunduk. Bunu yazılı olarak da valiliğimize ve bakanlığa ilettik. Aynı zamanda gırgır ve trollerin Enez ve Saros Körfezi'nin dibini taramaması için gerekli tedbirlerin alınmasını, su ürünleri sirkülasyonunun değiştirilmesini talebini yapacağız" dedi.

Açıklamanın ardından vatandaşlar dağıldı.

Öte yandan bir toplantı için Enez'de bulunan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt limana gelerek, troll ve gırgırların limana gelmemesi için destek verdi.
İhlas Haber Ajansı
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