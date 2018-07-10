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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 22.55'te KKTC'nin başkenti Lefkoşa'dan ayrıldı.
Başkan Erdoğan, Ercan Havalimanı'ndan, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından uğurlandı.
Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki heyet de Lefkoşa'dan ayrıldı.
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