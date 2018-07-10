Sokak hayvanları için 'mobil uygulama' geliştirdi

Bursa'da düzenlenen bir etkinliğe katılan Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Emre Tunalı, sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesine olanak sağlayan "mobil uygulama" geliştirdi.

"Onlara Kucak Aç'' adını verdiği mobil uygulama, özellikle kenar mahallelerde bulunan, yeterince yardım eli uzatılamayan sokak hayvanlarının izlenmesi, bakımı ve beslemesini amaçlıyor.

17 yaşındaki Tunalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de arkadaşlarının da hayvanlara yardım ettiğini, fırsat buldukça onları beslediklerini ancak bu konuda daha geniş kitlelerle hayvanları buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Bugünün teknolojisiyle bunun mümkün olduğunu anlatan Tunalı, "Ülkemizde sokaklarda yaşayan ve bizlere muhtaç olan çok sayıda hayvan var. Bu sadece ülkemizde değil tüm dünyada var ve sayıları çok fazla. İşlek yerlerdeki hayvanlar barınıp, beslenebilirken, kenar mahallelerdeki sokak hayvanları ise hem beslenemiyor hem de barınmak için daha fazla insanlara ihtiyaç duyuyor. Buradan yola çıkarak eşit ve adil beslenmeyi sağlamak amacıyla mobil uygulama geliştirdik." diye konuştu.

Tunalı, uygulamanın şu an Eskişehir, Kütahya, İstanbul ve İzmir illerini kapsadığını belirtti.

Eskişehir için çalışma yaptıklarını ancak hayvansever topluluklarından gelen teklifler doğrultusunda uygulamaya Kütahya, İstanbul ve İzmir'i de dahil ettiklerini belirten Tunalı, uygulamanın çalışma prensibine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uygulama ile harita üzerinde tüm ilçeleri, sokakları ayırdık. İlgili sokağa girdiğiniz taktirde belediyeden alınan veriler doğrultusunda nerelerde sokak hayvanları olduğu işaretlenmiş biçimde karşınıza çıkıyor. Uygulamada besleme yapılan bölgeler var, oraya tıklayıp il, ilçe, tarih ve saat ile görebiliyorlar. Besleme yapmak isteyen hayvanseverler, diğer besleme yapılmayan bölgelere besleme yapabiliyorlar. Bu şekilde kenar mahallelerdeki hayvanlara da ulaşmış oluyor, eşit ve adil besleme yapmış oluyoruz."