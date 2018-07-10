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Köylülerden yolun bariyerle kapatılmasına tepki

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Ortalıca Pirinç Fabrikası ve Akaryakıt İstasyonu'nun olduğu açık alanın bariyerler kapatılmasına köylüler tarafından tepki geldi. Jandarma ekipleri köylülerin olayı eylemine karşı güvenlik tedbiri aldı.
10 Temmuz 2018 23:38
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Köylülerden yolun bariyerle kapatılmasına tepki

D-100 Karayolu kenarında faaliyet gösteren Ortalıca Pirinç Fabrikası karşısında bulunan Akaryakıt İstasyonu'na geçişin yapıldığı boşluk alan Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından karayolu kenarı olması nedeniyle bariyer ile kapatıldı. Köylülerin tepki gösterdiği kapatma işlemine, jandarma ekipleri tarafından olası eylemlere karşı güvenlik tedbiri alındı.

Karayollarının bariyerle kapatmasına tepki gösteren Ortalıca Köyü Muhtarı Mehmet Çolak bariyerlerin çeltik fabrikasının ve satış reyonunun girişini kapattığını belirterek fabrikanın iş yapamaz duruma geleceğini söyledi.

Pirinç fabrikasının 380 ortaklı bir kooperatife ait olduğunun altını çizen Ortalıca Tarımsal Kooperatifi Başkanı Şevket Yerli ise, bütün izinlerin kooperatif tarafından alındığını belirterek tüm çalışmalarının prosedüre uygun olduğunu ve yasal olduğunu kaydetti. Bariyerin kapatılmasıyla birlikte fabrikada işlerin azalacağına dikkat çeken Yerli, yoldan geçmekte olan sürücülerin 400-500 metre ileride bulunan kavşağı kullanmaları gerektiğini, bu durumda da dönüşlerin olmadığını ifade etti.

Olaya tepki gösteren köylüler ise Ortalıca Pirinç Fabrikası'nın devlet destekli yapıldığını ve iş makinelerinin de devlet destekli ve hibe ile alındığını, bariyerin kapatılmasıyla fabrika ve satış reyonundan pirinç satışlarının duracağını ve fabrikanın kapanma durumuna geleceğini söyledi.

Karayollarının boşluk alanı bariyer ile kapatmasının kendilerini mağdur ettiğini belirterek seslerini yetkililere duyurmak isteyen Ortalıca köyü sakinleri gerekli mercilere itiraz edeceklerini ve yasal yollardan haklarını arayacaklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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