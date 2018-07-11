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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 23.50'de Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 23.50'de Ankara'ya geldi.
Başkan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.
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