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İç kesimlerde hava sıcaklığı artmaya devam ediyor-Haritalı

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya,Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak,Kütahya, Eskişehir, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
11 Temmuz 2018 06:30
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İç kesimlerde hava sıcaklığı artmaya devam ediyor-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya,Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak,Kütahya, Eskişehir, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün(Çarşamba) Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BILECIK °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDIRNE °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ISTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENIZLI °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSIN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısı parçalı ve çok bulutlu bugün akşam saatlerinden sonra Eskişehir ve Ankara2nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık , zamanla parçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık , zamanla parçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRSEHIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba)Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GIRESUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

TUNCELI °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık
Memurlar.Net
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