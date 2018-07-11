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Albayrak: Yeni bir Türkiye hikayesi yazacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün iki bakanlığı devraldı. Mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söyleyen Albayrak, "Yeni bir Türkiye hikayesi yazacağız" dedi
11 Temmuz 2018 06:00
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Albayrak: Yeni bir Türkiye hikayesi yazacağız

Ekonominin yeni patronu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine'yi eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten devraldı. Albayrak, küresel sistemle daha fazla entegre olunacağını belirterek, "Yeni bir Türkiye hikayesi yazacağız" dedi. Albayrak, enflasyonu tekrar tek hanelere indirmek için çok yoğun mesai harcayacaklarını söyledi. Piyasa ekonomisiyle uyumlu olacaklarının altını çizen Albayrak, "Özel sektör mantığıyla çok daha hızlı hareket eden, aktif yönetim dönemine girecek bir Türkiye var" diye konuştu.

GÜÇLÜ ÇIPAMIZ VAR

Türkiye'nin güven ve istikrar konusunda güçlü çıpaya sahip bir ülke olduğunu belirten Albayrak, şunları vurguladı: "Önümüzdeki dönemde enflasyonu tek haneli rakamlara indirme noktasında yoğun mesai harcayacağız. Yapısal değişim konusunda adımları çok daha hızlı atacağız. Bağımsız kurumların küresel politikalarla uyumlu şekilde eskiden daha başarılı performans göstereceğine şahit olacağımız bir döneme gireceğiz. Hazine çok güçlü bir insan kaynağı havuzu olan, güçlü bir kurum. Mali ve para politikasında yeni kabineyle çok daha hızlı hareket eden bir döneme giriyoruz. Mali ve bütçe disiplini noktasında dünyaya örnek teşkil edecek, para politikasında da güçlü ve diri bir döneme girilecek."

MALİ DİSİPLİN MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Berat Albayrak, Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan da görevi devraldı. Albayrak, bütçe ve mali disiplinin aynı şekilde değil, çok daha iyi ve aktif şekilde devam etmesi için çalışacaklarını vurguladı. Maliye Bakanlığı'nın Osmanlı'dan bugüne çok önemli bir makam olduğunu belirten Albayrak, "Bakanlık olmasının ötesinde bir okul. Birçok bakanlığa yetiştirdiği insan bakımından önemli bir bakanlık. Naci Bey gibi başarılı bir Bakan'dan görevi devralmak bizim için ayrı bir onur vesilesi. Ağır, büyük bir sorumluluk" dedi.

ALBAYRAK BÜYÜK BİRİKİME SAHİP

GöreviBakan Berat Albayrak'a devreden Naci Ağbal da, yeni kabine için "Bu kabine ümit ediyorum ki ülkemizin daha da ileri noktalara gitmesi için büyük bir fırsat, büyük bir imkan" dedi. Kendisinin 30 yıldır Maliye Bakanlığı'nda görev yaptığını hatırlatan Ağbal, "Bugün itibariyle Sayın Bakanımıza bu görevi devretmekten dolayı memnunum. Kendisi bu alanda birikimi, vizyonuyla Türkiye ekonomisinin daha ileri noktaya gitmesi noktasında büyük bir birikime sahip" diye konuştu. Ağbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da minnettar olduğunu söyleyerek "Rabbim kendisinden razı olsun, memleketimizin değişimini, dönüşümünü, Türkiye'nin geldiği noktanın mimarıdır, lideridir" diye konuştu.

ALBAYRAK'IN İLK DURAĞI G20 OLACAK

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin ekonomi yönetiminin ilk durağı 21-22 Temmuz'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilecek G20 Bakanlar Toplantısı olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da G20 maliye bakanları toplantısına katılması bekleniyor. G20 üyesi ülkelerden bakanlar, merkez bankası başkanları ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılacağı toplantıda, küresel ekonomi, teknolojik değişimin ekonomiler üzerindeki etkisi, özel sektörün altyapı yatırımlarına katılması, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesi, uluslararası finansal mimari, finansal düzenlemeler, vergi, eşitsizlik ve istihdam gibi konular ele alınacak.

EKİMDE ENDONEZYA

Yeni ekonomi yönetimi daha sonra da Dünya Bankası ve IMF ortaklığında 8-14 Ekim'de Endonezya'da düzenlenecek toplantılara katılacak. Bali Adası'ndaki toplantıya 189 ülkeden maliye bakanları, basın çalışanları, özel sektör temsilcileri, bankacılık alanında uzmanlar, akademik kuruluşlarla sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan toplam 12 bin ila 15 bin kişinin iştirak etmesi bekleniyor
Memurlar.Net
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