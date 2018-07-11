Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle "95 yıllık Cumhuriyeti şahlandıracak" yeni sistemin ilk kabinesi kurulurken, ekonomide de yeni bir dönemin kapısı açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu "müreffeh gelecek" hedefi doğrultusunda ekonomiye "2023 formatı" atıldı. Artık üst düzey bürokrasi Cumhurbaşkanı'yla beraber gelip, gidecek. Kurullar ve ofislerle teşkilat yapısında devrim niteliğinde değişiklikler yapıldı.

Ekonomi yönetiminin enflasyon, işsizlik ve cari açığa yönelik güçlü adımlar atması, mali disipline odaklanması ve temel yapısal sorunlara daha hızlı ve kalıcı çözümler getirmesi hedefleniyor. Yeni ekonomi teşkilatında, dünya örneklerinde olduğu gibi Mal Varlığını Dondurma Komisyonu'ndan Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Kurulu'na, BES Danışma Kurulu'ndan Toptancı Hal Konseyi'ne de bir dizi yeni birim de kuruldu.

SERİ KARARLAR ALINACAK

Ekonomide yeni yönetim sistemini ve işleyişini ortaya koyan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı. Ekonomi yönetiminde birleştirilen bakanlıklar, oluşturulan ofis ve kurullarla yeni döneme girildi. Seri karar almayı sağlayacak şekilde sadeleştirilen ekonomi yönetimi, üretim, finans ve ticaret alanları üzerine inşa edilecek. Türkiye tarihinde dönüm noktası olan yeni sistemin ekonomi yönetiminde dikkat çeken başlıklar şunlar:

YENİ KOMİSYONLAR KURULDU

Mal Varlığı'nın Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu kuruluyor. Komisyon, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı'nın başkanlığında toplanacak. Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ve MİT'ten görevlendirilecek bir üye, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü görev yapacak. Ticaret Bakanlığı, ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için gerekli tedbirleri alacak ve uygulayacak. İlaç fiyatları ve bütçe de Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

HAZAL ATEŞ