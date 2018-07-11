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Emekliye 196 lira ek ödeme zammı

Temmuz zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin net maaşlarının yanı sıra ek ödemeleri de yükseldi. En yüksek emekli maaşındaki ek ödeme 196 liraya çıktı
11 Temmuz 2018 07:00
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Emekliye 196 lira ek ödeme zammı

Ocak-Haziran 2018 enflasyonuyla SSK, Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı maaş artışlarını öğrendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz zammı 6 aylık enflasyon kadar yüzde 9.17 olarak açıklandı. Emekliler, her ay maaşıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda yüzde 5, üstündeki maaşlarda yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Temmuz zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemeleri de yükseldi. En yüksek SSK, Bağ-Kur emeklisinin ek ödemesi 196 liraya çıktı.

5 BİN LİRAYI AŞTI

Haziran ayında ek ödemeyle birlikte 4 bin 660 lira 51 kuruş olan en yüksek SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşı, yine ek ödemeyle birlikte Temmuz'da 5 bin 87 lira 87 kuruşa yükseldi. Bu emeklinin toplam zammı 427 lira 36 kuruş oldu. Yüzde 9.17 zamla Temmuz'da net maaşı 4 bin 892 lira 19 kuruşa yükselen emekliye, maaşının yüzde 4'ü oranında yani 195 lira 68 kuruş da ek ödeme veriliyor.

Yüzde 4 uygulanıyor

Bu artışla en yüksek SSK, Bağ-Kur emeklisinin maaşı, ilk kez 5 bin liranın üzerini gördü. En yüksek SSK, Bağ-Kur emeklisinin Haziran ayında maaşına eklenen ek ödemesi ise 179 lira 25 kuruştu. Emeklilerin maaş zamları çıplak maaşlarına yapılıyor. Net maaşa eklenen zam oranıyla ortaya çıkan maaşa yüzde 4 ve ya yüzde 5 ek ödeme uygulanıyor.

BİN LİRANIN ALTINDA MAAŞ KALMADI

Temmuz ayıyla birlikte yaklaşık 15 milyon emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zamlar belli oldu. Ocak ve temmuzda yılda iki zam alan, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurların toplam zammı enflasyonu solladı. Ocak- haziran enflasyonu yüzde 9.17 olarak gerçekleşirken, SSK ve Bağ-Kur'luların ocak ve temmuz zamlarının kümülatifi 15.38 oldu. Zamlarla taban maaşlar da yükseldi ve 1000 liranın altında emekli maaşı kalmadı.

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