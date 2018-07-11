Yerli KAAN füzesinin teslimatları devam ediyor

Türk Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın (SSM) resmi Twitter hesabı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uzun füzesi olan KAAN'ın yeni bir deneme testi gerçekleştirdiğine dair video yayınladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı paylaşımında "KAAN füzesinin teslimatları devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Manevra birliklerine ateş desteği imkanı veriyor

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen 610 milimetre çaplı KAAN füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü sağlıyor.

Füze, zamanında, doğru ve etkili ateş yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği imkanı veriyor.

KAAN füzesi, ataletsel güdüm sistemi veya küresel konumlama sistemi (KKS) destekli ataletsel güdüm sistemi sayesinde hedefleri hassas olarak vurabilecek. KAAN füzesi, yalıtımlı pod içerisine yerleştirilerek pod içi füze konfigürasyonu olarak depolanıyor, taşınıyor ve fırlatılabiliyor.

KAAN füzesinin özellikleri

Füzenin fırlatma işlemi, ROKETSAN üretimi KAAN silah sistemiyle entegrasyona uygun arayüze sahip diğer platformlardan gerçekleştirilebiliyor.

Sistem, gece ve gündüz, her türlü hava ve arazi şartlarında, yüksek öncelikli hedefler üzerine yoğun ateş açarak manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlıyor.

KAAN, sahip olduğu uzun menzil ve yoğun ateş açabilme yeteneğiyle caydırıcı güç oluşturuyor. KAAN silah sistemi, bu sayede bir manevra kuvvetinin desteklenmesinde standart taktik görevlerin yanı sıra, barışı destekleme harekatından ateşle taarruza kadar oldukça geniş bir kullanım yelpazesinde çok önemli görevler alabiliyor.

Silah yönetim sistemine entegre edilecek

Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve kaç taktiğini başarıyla uyguluyor. Bu maksatla içinde silah yönetim sistemine entegre, seyrüsefer sistemi ve otomatik tevcih sistemini barındırıyor.

Silah sistemi bir atış görevinin icrası için hazırlık, planlama, görevlendirme, balistik hesaplama, tevcih gibi faaliyetler için gerekli mekanik, elektrik ve elektronik alt sistemlerle teçhiz edildi. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.

KAAN silah sistemi sahip olduğu tam otomatik seyrüsefer ve tevcih sistemleri sayesinde kısım komutanı, doldurucu ve sürücü olmak üzere sadece 3 kişilik mürettebatla atış görevi icra edebiliyor.

KAAN füzesinin teknik özellikleri şöyle:

Çap 610 milimetre

Ağırlık 2 bin 500 kilogram

Güdüm Küresel Konumlama Sistemi Destekli Ataletsel Navigasyon Sistemi

Kontrol Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol

Yakıt Tipi Kompozit katı yakıt

Harp Başlığı Tipi Tahrip, parça tesirli

Harp Başlığı Ağırlığı 470 kilogram

Tapa Tipi Yaklaşmalı (Hassas yedeklemeli)