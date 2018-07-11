Bakanlar yeminlerini ettiler, şimdi sıra icraatta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından dün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabine üyeleri TBMM Genel Kurulu'na gelerek yeminlerini etti. Böylece Türkiye'nin yeni yönetim modeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, resmen hayata geçirilmesi için yasal tüm adımlar tamamlanmış oldu. Kabine üyeleri, Meclis Genel Kurulu'ndaki yeminleriyle görevlerine başlamış oldu. Cuma günü Cumhurbaşkanı'nın başkanlığındaki ilk kabine toplantısıyla da icraat dönemi başlayacak.

KULİSTE YOĞUN İLGİ

Bakanların, TBMM'deki yeminleri öncesi Meclis kulisinde hareketlilik yaşandı. Milletvekilleri ve ziyaretçiler, yeni bakanları tebrik ederken, ziyaretçiler de yeni bakanlarla tokalaşıp bol bol fotoğraf çektirdiler. Bakanlar, Genel Kurul toplantı saati öncesi, içeri giriş yapacakları kapının dışında, muhalefet kulisi olarak adlandırılan bölümde beklediler.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Milli Savunma Bakanı olarak yeni kabineye gönderen kuvvet komutanları da kendilerine ayrılan locadaki yerlerini aldılar. Meclis'in geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Genel Kurul oturumunu açtıktan sonra ilk olarak yemin gününde yeminini edememiş milletvekillerini yemin için çağırdı. Kültür ve Turizm eski Bakanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bu kapsamda yeminlerini ettiler. Meclis geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM'ye gönderdiği 'bakanların atama kararı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu. Durmuş Yılmaz, yeni sistemde bakanların Meclis dışından görevlendirilecekleri ve vekilliklerinin düşeceğinden dolayı, mevcutta milletvekili seçilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun milletvekilliklerinin göreve atandıkları 9 Temmuz itibarıyla sona erdiğini duyurdu. Yılmaz, ardından da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanları, genel kurul salonuna davet etti. Bakanlar salona girdiğinde kuvvet komutanlarının, oturdukları locadan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a el salladıkları görüldü. Yeni bakanlar, komisyon sıralarına oturarak isimlerinin okunmalarını bekledi. İlk yemini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay etti. Ardından tüm bakanlar alfabetik sırayla yemin ettiler.

CHP PROTESTOSU

İçişleri Süleyman Soylu yemin etmek üzere kürsüye davet edildiğinde CHP grubunun salonu terk ettiği gözlendi. Ancak Soylu, AK Partili milletvekillerince 'bravo' sesleriyle yoğun alkış aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yemin için kürsüye çıkmasıyla da CHP'liler geri geldi. AK Parti'liler, 'Niye geldiniz?' diyerek CHP'lilere tepki gösterdiler.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, AK Parti'li milletvekillerinden yoğun alkış alan bir başka bakan oldu. Bakanların yeminlerini etmelerinin ardından oturumu yöneten geçici Başkan Durmuş Yılmaz, Perşembe günü Meclis Başkanı'nı seçmek için toplanmak üzere Genel Kurul'u kapattı. Yeni bakanlar, tebrik etmek isteyen vekiller nedeniyle yoğun ilgi gördü.

TSK; FETÖ'den temizlendikçe daha da güçleniyor

Yeni kabinenin bakanları Meclis'teki yemin merasiminin ardından devir teslim törenleri ile görevlerini devraldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar da, görevi Nurettin Canikli'den devraldı. Canikli, Akar'a başarılar dilediği Akar, Milli Savunma Bakanlığındaki bütün faaliyetlerin, görevlerin önemli ve değerli olduğunu belirtti. "Mesele ülkemizin, milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, egemenliği ve bağımsızlığı söz konusu olduğu yapılan görev çok daha büyük hassasiyet kesbediyor" diyen Akar, bu açıdan Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvetlerin, güvenlik hizmetini yürütme konusunda bir bütün halinde fedakarlıklar, kahramanlıklar yaptıklarını, yapmaya devam ettiklerini vurguladı. Arazide yürütülen terörle mücadele operasyonlarında büyük kahramanlık hikayeleri bulunduğunu dile getiren Akar, "Milli ve yerli sanayimizle araçlarımızı, gereçlerimizi, silahımızı, mühimmatımızı üretmenin verdiği güven içinde bize düşen görevleri en etkin şekilde yapma imkanı bulduk, bulmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Güvenlikle ilgili faaliyetleri sürdürürken en temel konulardan birinin de FETÖ ile mücadele olduğunun altını çizen Akar, şöyle devam etti: "24 Temmuz 2015'te başlayan yeni mücadele döneminde coşkuyla heyecanla görev aşkıyla teröre karşı mücadelemizi sürdürürken, bu teröristleri kazdıkları çukurlara gömerken göründüğümüz bir dönemde maalesef 15 Temmuz belasıyla karşılaştık. Tabii bu bizi rahatsız etti, birtakım zorluklar doğurdu ama çok şükür el birliğiyle, güç birliğiyle bunların üstesinden geldik. Bunu da samimiyetle söylemek istiyorum; bu hainler bizim bünyemizden temizlendikçe Silahlı Kuvvetlerimizin daha da güçlendiğini gördük."

Şerife Güzel